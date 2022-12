Forspoken, Square Enix ha ascoltato il feedback: ecco le migliorie per la versione finale

Inutile girarci attorno, la demo di Forspoken per PlayStation 5 non è stata ben accolta per tutta una serie di ragioni che non hanno a che fare solamente con il comparto tecnico. Per fortuna Luminous non sta facendo finta di niente e sta approfittando del feedback dei giocatori per migliorare il prodotto in vista della pubblicazione finale.

Sono diversi gli interventi già effettuati da Luminous Productions sulla base delle opinioni condivise dai giocatori che hanno già avuto modo di provare la demo di Forspoken. Gli sviluppatori giapponesi affermano d'aver già incrementato la grandezza dei testi, migliorato la mappatura dei controlli e risolto i problemi all'HDR sperimentati in taluni casi. Le immagini comparative a seguire offrono un'idea ben precisa del lavoro che hanno svolto finora.

HDR

Prima

Dopo

Grandezza dei testi

Prima

Dopo

Cosa ne pensate? Luminous Productions ha anche invitato i giocatori a non preoccuparsi eccessivamente dei problemi tecnici presentati dalla demo di Forspoken, essendo quest'ultima basata su una build vecchia e non rappresentativa della versione finale che verrà pubblicata (anche su PC) il 24 gennaio 2023. L'esclusività console su PS5 durerà almeno due anni, di conseguenza su Xbox Series X|S non si farà vedere prima del 2025.