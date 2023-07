Forspoken: Square-Enix rimuove la tecnologia anti-manomissione di Denuvo

Square-Enix, publisher del chiacchierato titolo di Forspoken, ha rimosso la tecnologia anti-manomissione di Denuvo dal gioco e ora anche chi l'ha boicottato in passato per la presenza di quest'aggiunta potrà decidere di recuperarlo.

Per chi non lo sapesse, la cosiddetta Denuvo Anti-Tamper (o Denuvo) è una tecnologia anti-manomissione di software impiegata soprattutto nei videogiochi. I giochi protetti da Denuvo richiedono un'attivazione online.

La tecnologia Denuvo è stata criticata per l'elevato utilizzo della CPU e le operazioni di scrittura eccessive sui componenti di archiviazione, dove queste ultime talvolta causano potenziali significative riduzioni della durata delle unità a stato solido (SSD).

Forspoken è stato un flop pesante per Square-Enix, perciò non sorprende la scelta di voler ottimizzare ulteriormente il titolo per allargarne il pubblico e dare un boost alle vendite. Il gioco è uscito nel gennaio 2023 con numerosi problemi tecnici, in particolare su sistemi PC con 16 GB di RAM. Pertanto, sarà interessante capire se questa versione senza Denuvo funzionerà meglio su sistemi PC meno recenti.

Va sottolineato, tuttavia, che c'è stato un notevole lavoro di miglioramento del gioco post-lancio proprio per sanare le critiche ricevute, al punto che Digital Foundry ha elogiato i miglioramenti di Forspoken su Playstation 5 dopo una prima analisi non troppo clemente. Resta dunque da vedere se questa manovra porterà i risultati sperati.