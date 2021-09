Forspoken: la storia è scritta dagli autori di Uncharted e Rogue One: A Star Wars Story

Sono molte le informazioni emerse su Forspoken, nuovo promettente action RPG di Square Enix - precedentemente noto come Project Athia - che al PlayStation Showcase è tornato a mostrarsi in un lungo trailer della storia che ha delineato il setting, presentato i personaggi e svelato la finestra di lancio.

Le pagine del PlayStation Blog si sono rivelate foriere di informazioni, dunque tra le altre cose abbiamo scoperto che la storia di Forspoken vanta delle penne di alto livello, come Amy Hennig (autrice dei primi tre episodi di Uncharted), Gary Whitta (scrittore dei film Book of Eli e Rogue One: A Star Wars Story), Allison Rymer e Todd Stashwick. Alla colonna sonora ci hanno invece pensato altri due veterani: Bear McCreary, noto per aver lavorato su God of War 2018 e The Walking Dead (è sua anche la musica del trailer della storia di Forspoken), e Garry Schyman, che in passato ha messo la sua firma su Bioshock.

I nomi altisonanti lasciano ben sperare sulla riuscita della storia di Forspoken, che accompagnerà i giocatori a New York City e nel mondo magico di Athia nei panni di Frey, una ragazza alla sbando, grintosa e scaltra che ha tenuto duro nonostante la sua infanzia difficile nella Grande Mela. Dopo essere stata catapultata in una terra dove le fantasie e gli incubi sono fin troppo reali, scoprirà di poter padroneggiare delle potentissime abilità magiche, che si riveleranno essenziali per sconfiggere i mostri che vagano su Athia e per trovare una strada per il ritorno a casa.

Forspoken, ricordiamo, è atteso per la primavera del 2022 in esclusiva console PS5 e su PC. Dopo il PlayStation Showcase sono stati svelati anche i personaggi secondari e i doppiatori di Forspoken.