Forspoken supporta DirectStorage e Fidelity Super Resolution su PC

Luminous Productions ha pubblicato un nuovo video di Forspoken incentrato sulla versione PC del gioco e in particolare sulle tecnologie AMD Fidelity Super Resolution (FSR) e Microsoft DirectStorage.

Forspoken è uno dei primi giochi annunciati fino ad ora con il supporto alla tecnologia DirectStorage di Microsoft, che permette una gestione più rapida della memoria di archiviazione e tempi di caricamento ridotti, inoltre il gioco Square Enix supporta anche Fidelity Super Resolution 1.0 di AMD.

Alla GDC di San Francisco, AMD ha annunciato che FidelityFX Super Resolution 2.0 sarà compatibile con Xbox Series X/S e ovviamente con la piattaforma PC, Forspoken però non supporta questa versione della tecnologia ma verrà ottimizzato per spremere al massimo la versione 1.0 di FSR.

Nonostante Forspoken non sia previsto per le console della famiglia Xbox, il gioco Square Enix viene usato come showcase di tecnologie Microsoft su PC, come appunto DirectStorage. Indubbiamente una bella vetrina per Forspoken, che potrà contare sull'ottimizzazione e il supporto di una nuova tecnologia in ambito Windows, per mettere in mostra le potenzialità del supporto DirectStorage.

Forspoken è stato rinviato per permettere al team di sviluppo di migliorare alcuni aspetti del progetto, inizialmente atteso per la fine di maggio, il gioco arriverà a ottobre 2022 su PlayStation 5 e PC.