Forspoken: svelati i dettagli sui personaggi secondari e sui loro doppiatori

Come avrete ormai notato, nel corso dello Showcase PlayStation è stato mostrato un nuovo trailer della storia di Forspoken, l'atteso progetto targato Square Enix. A pochi minuti dalla presentazione, sono emerse in rete nuove informazioni sui personaggi secondari e non solo.

Il PlayStation Blog ufficiale ha accolto un post d'approfondimento sui personaggi che potremo conoscere nel corso dell'avventura, fornendoci qualche dettaglio sulle loro personalità e, cosa ancora più importante, sugli attori che presteranno loro la voce.

Ecco di seguito tutto quello che sappiamo sui personaggi di Forspoken:

Frey (Ella Balinska): si tratta della protagonista, una ventunenne residente a New York con una vita particolarmente complessa che si ritrova magicamente ad Athia

si tratta della protagonista, una ventunenne residente a New York con una vita particolarmente complessa che si ritrova magicamente ad Athia Cuff (Jonathan Cake): fedele aiutante della protagonista, Cuff è un bracciale magico senziente

fedele aiutante della protagonista, Cuff è un bracciale magico senziente Tanta Sila (Janina Gavankar): un tempo protettrice di Athia, questa letale combattente è ora una despota dittatoriale che darà del filo da torcere a Frey

un tempo protettrice di Athia, questa letale combattente è ora una despota dittatoriale che darà del filo da torcere a Frey Johedy (Keala Settle): questa archivista è una delle tante figure che aiutano Frey nel suo viaggio per le terre di Athia

questa archivista è una delle tante figure che aiutano Frey nel suo viaggio per le terre di Athia Auden (Monica Barbaro): altro personaggio secondario che viene descritto come una ragazza gentile e sempre disposta ad aiutare il prossimo, inclusa la protagonista

Pare inoltre che a comporre la musica dell'ultimo trailer mostrato sia stato proprio Bear McCreary, il compositore che ha lavorato anche a God of War del 2018 e a The Walking Dead.