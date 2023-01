Forspoken: svelati i requisiti minimi, consigliati e ultra per PC

Mancano pochi giorni all'uscita di Forspoken su PC e PlayStation 5, fissata per il 24 gennaio 2023. Con il debutto ormai dietro l'angolo, Square Enix diffonde gli ultimi dettagli sul suo nuovo Action/RPG attraverso il livestream di Forspoken del 17 gennaio.

Come preannunciato, l'evento in streaming si è soffermato in particolare sulla versione PC del gioco, della quale sono stati finalmente rivelati i requisiti di sistema minimi, consigliati ed ultra. Ecco di seguito cosa è richiesto per far funzionare correttamente il gioco sviluppato da Luminous Productions:

Minimi

OS: Windows 10 64-bit o Windows 11 64-bit

CPU: AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i7-3770

Scheda video: AMD Radeon RX 5500 XT 8GB o NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB VRAM

Memoria: 16GB

Risoluzione: 720p a 30fps

Spazio HDD/SDD: 150GB

Consigliati

OS: Windows 10 64-bit o Windows 11 64-bit

CPU: AMD Ryzen 5 3600 o Intel Core i7-8700K

Scheda Video: AMD Radeon RX 6700 XT 12GB o NVIDIA GeForce GTX 3070 8GB VRAM

Memoria: 24GB

Risoluzione: 1440p a 30fps

Spazio HDD/SDD: 150GB

Ultra

OS: Windows 10 64-bit o Window 11 64-bit

CPU: AMD Ryzen 5 5800X o Intel Core i7-12700

Scheda Video: AMD Radeon RX 6800 XT 16GB o NVIDIA GeForce GTX 4080 16GB VRAM

Memoria: 32GB

Risoluzione: 2160p a 60fps

Spazio HDD/SDD: NVMe SSD 150GB

Negli scorsi giorni è stato inoltre confermato il peso della versione PS5 di Forspoken, che richiederà di avere oltre 87GB di spazio libero per l'installazione.