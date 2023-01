Forspoken: svelati tutti i trofei, nessuno è legato alla difficoltà

A pochi giorni dal lancio, il sito PowerPyx ha svelato in anticipo tutti i trofei di Forspoken, la nuova esclusiva console PlayStation 5 targata Square Enix in arrivo a fine gennaio. C'è una bella notizia: nessun trofeo è legato alla difficoltà.

Senza scendere troppo nel dettaglio, il gioco ha un totale di 54 trofei tra cui uno di Platino, due d'Oro, 7 d'Argento e 44 di Bronzo. Ci sono poco più di 10 trofei legati alla progressione nella storia mentre gli altri sono legati principalmente alle quest secondarie e al raggiungimento di alcuni obiettivi come il potenziamento degli incantesimi ad esempio.

Come detto, nessun trofeo è dedicato alla difficoltà, quindi anche giocando a livello più facile potrete sbloccare tutte le ricompense, senza limitazioni in questo senso. Ci sono anche trofei che incentivano l'esplorazione e altri invece che incentivano il combattimento, per l'elenco completo vi rimandiamo alla lista dei trofei di Forspoken su PowerPyx.

Forspoken pesa 87 GB, presto inizierà il preload e i giocatori potranno scaricare il client su PS5 in attesa del lancio fissato per il 24 gennaio 2023 sulla console Sony e su PC. Se volete saperne di più ecco la nostra prova di Forspoken con le prime impressioni dopo quattro ore di gioco.