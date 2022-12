Forspoken più immersivo che mai su PS5 grazie al DualSense: il nuovo trailer

Con la demo gratuita disponibile per gli utenti PlayStation 5, Forspoken torna a mettersi in mostra con un nuovo trailer dell'action game open world di Square-Enix con cui vengono messe in mostra le funzionalità esclusive offerte dal controller DualSense.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia mette in luce le peculiari feature del DualSense che consentiranno ai possessori di console PlayStation 5 di godere di un'esperienza di gioco dalle caratteristiche uniche. In particolare, i trigger adattivi aumenteranno il senso di immersione quando utilizzerete gli attacchi magici di Frey, e lo stesso accadrà grazie al feedback aptico percorrendo le variegate ambientazioni dell'open world di Square-Enix. Grazie agli altoparlanti del controller vi sentirete inoltre sempre a stretto contatto con i vostri alleati.

Al termine del trailer ci vengono ricordati i bonus pre-order che otterrete se pre-acquisterete Forspoken in Digital Standard Edition o Digital Deluxe per PlayStation 5: una Collana con simboli, il mantello No Limits, e delle unghie da far indossare a Frey per sbloccare delle speciali abilità in-game.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Forspoken sarà disponibile a partire dal 24 gennaio 2023 su PlayStation 5 e PC. Per ulteriori approfondimenti sul titolo targato Square-Enix vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Forspoken basata sulla recente prova della demo gratuita.