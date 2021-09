Forspoken: il nuovo trailer della storia svela la finestra di lancio

Le speculazioni basate sugli indizi disseminati dall'attrice Ella Balinska, alla fine, si sono rivelate fondate: durante il PlayStation Showcase è tornato a mostrarsi Forspoken, nuova ambiziosa produzione sviluppata da Luminous Productions per conto di Square Enix.

Il lungo trailer proposto dagli sviluppatori giapponesi funge da introduzione alla storia: grazie ai numerosi spezzoni di cutscene che vengono presentati, è possibile approfondire la conoscenza della protagonista, Frey Holland, e scoprire molti dettagli sui personaggi secondari. Ampio spazio è stato riservato in ogni caso anche alle sessioni giocate, che offrono un corposo assaggio dei numerosi attacchi magici che i giocatori potranno scatenare in combattimento.

Le sorprese non sono terminate qui, dal momento che in coda al trailer è stata confermata la primavera del 2022 come finestra di lancio di Forspoken. Il gioco, ricordiamo, è atteso su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Dopo aver visto il trailer, che abbiamo allegato in apertura di notizia, vi consigliamo di leggere la nostra ultima anteprima di Forspoken per approfondire l'argomento.