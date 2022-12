Forspoken, trailer vs Demo: le prime analisi segnalano un downgrade grafico

In occasione dei The Game Awards 2022, è stata confermata la pubblicazione di una Demo gratis di Forspoken, ora disponibile per il download su PlayStation Store.

Con l'arrivo di questo primo assaggio dell'Action RPG Square Enix nelle mani del pubblico, tuttavia, sono emerse alcune criticità. In particolare, diversi analisti hanno posto l'accento su di un downgrade grafico del gioco, la cui versione Demo appare alquanto distante da quanto mostrato nel primo reveal trailer di Forspoken, pubblicato circa due anni fa.



Tali criticità sono state in particolare messe in luce dal noto El Analista de Bits, tramite il video che trovate in apertura a questa news. L'utente evidenzia come resa del suolo, effettistica, livello di dettaglio e qualità visiva proposti dalla Demo siano in verità molto distanti da quanto promesso in occasione dell'annuncio di Forspoken.



Una circostanza che pare riguardare tutte le tre modalità di fruizione dell'opera, che in formato Demo può contare sulle seguenti opzioni grafiche:

Quality Mode: con una risoluzione che si attesta in media sui 1728p, presenta texture e campo visivo migliori;

con una risoluzione che si attesta in media sui 1728p, presenta texture e campo visivo migliori; Ray Tracing Mode: le caratteristiche della Quality Mode si riducono con l'attivazione del Ray Tracing, che porta la risoluzione media a 1512p. Migliorano invece le ombre, mentre non si registrano effetti di rilievo su riflessi e illuminazione complessiva;

le caratteristiche della Quality Mode si riducono con l'attivazione del Ray Tracing, che porta la risoluzione media a 1512p. Migliorano invece le ombre, mentre non si registrano effetti di rilievo su riflessi e illuminazione complessiva; Performance Mode: texture e orizzonte si presentano simili a quanto proposto dalla Ray Tracing Mode, ma con una risoluzione dinamica ridotta a 1440p. A tali caratteristiche si associa un frame rate a 60 fps, che tuttavia non si mantiene stabile;

In aggiunta, Forspoken presenta un, la cui attivazione porta però la risoluzione a 1440p in tutte e tre le modalità grafiche. Sul fronte della fluidità, in modalità Performance del gioco conserva il target dei 60 fps, mentre le modalità Quality e Ray Tracing calano a 40 fps.Segnaliamo che la Demo di Forspoken dovrebbe rappresentaredel gioco: di conseguenza, non dovrebbe essere soggetta a importanti modifiche da qui al lancio del titolo, atteso per il prossimo, con esclusività temporale console di Forspoken su PS5