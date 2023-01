Forspoken: i trucchi per avere la meglio durante i combattimenti

La nuova proprietà intellettuale di Square Enix è finalmente disponibile in esclusiva per Playstation 5, e sono molti i giocatori pronti ad indossare i panni della protagonista, Frey, e immergersi nel magico mondo di Athia - se volete saperne di più sul gioco, ecco a voi la nostra recensione di Forspoken per PS5.

Le lunghe fasi di esplorazione del vasto mondo di gioco di Forspoken, che può essere percorso sfruttando le abilità magiche della protagonista, verranno spesso interrotte da numerosi combattimenti contro svariate tipologie di nemici piuttosto pericolosi. Ecco quindi una serie di trucchi e consigli per uscire vivi da qualsiasi scontro.

Imparate a gestire le magie offensive e di supporto

Frey può contare su due differenti categorie di incantesimi: le magie offensive e le magie di supporto. Le prime, come dice il nome, permettono di infliggere danni di vario tipo e in varie forme ai nemici. Possono essere selezionate tra le tante disponibili tenendo premuto R1, per poi scatenarle usando R2. Le magie di supporto, invece, permettono a Frey di ottenere bonus di vario tipo, dalla possibilità di curarsi a quella di immobilizzare i nemici . Anche in questo caso si usa la pressione prolungata di un tasto per selezionare la magia attiva (L1) e la pressione di un altro tasto per utilizzarla (L2).

Fate attenzione alla barriera del bracciale

Periodicamente, il bracciale senziente di Frey genera in maniera automatica una barriera magica intorno alla protagonista, in grado di assorbire i danni ricevuti dai colpi nemici. Tuttavia, la quantità di danni che la barriera è in grado di subire prima di infrangersi e cominciare il suo periodo di ricarica è limitato, e dovrete quindi fare attenzione a non fare troppo affidamento su di essa durante i combattimenti, o potreste ritrovarvi in gravi condizioni senza nemmeno rendervene conto.

Magie caricate

Oltre agli incantesimi base di attacco e di supporto, di tanto in tanto Frey sarà in grado di utilizzare delle magie particolarmente potenti, chiamate appunto magie caricate, le quali permettono di infliggere enormi quantità di danni e spazzare via interi gruppi di nemici. Per sbloccare l'uso di queste stregonerie in combattimento, dovrete prima utilizzare un certo numero di magie offensive e di supporto standard, incrementando di conseguenza un apposito indicatore. Quando quest'ultimo sarà pieno, potrete scatenare finalmente la vostra magia caricata, premendo contemporaneamente i tasti R1+R2.

Mosse finali

In alcune situazioni vi capiterà l'occasione di infliggere una mossa finale nei confronti di un nemico reso in precedenza vulnerabile grazie ai vostri attacchi. Una mossa finale infligge danni spaventosi, e permette inoltre di ricaricare istantaneamente la barriera magica del bracciale e ripristinare parte della salute di Frey. Per dare vita ad una mossa finale vi basterà avvicinarvi ad un nemico vulnerabile e premere il tasto Triangolo.

Non sottovalutate i colpi critici

Durante i combattimenti di Forspoken è possibile infliggere ai nemici dei colpi critici che infliggono molti più danni degli attacchi normali. In particolare, i colpi critici si verificano quando attaccate un avversario alle spalle oppure ai fianchi. Si tratta dunque di mosse da non sottovalutare, poiché con un po' di astuzia e abilità sarete in grado di aumentare enormemente i danni inflitti ai vostri avversari.

Fate attenzione agli attacchi penetranti e imbloccabili

Oltre ai propri attacchi base, molti nemici - soprattutto quelli più potenti - sono in grado di scatenare anche attacchi penetranti e attacchi imbloccabili. I primi, com'è facilmente intuibile, possono ignorare la barriera magica generata dal bracciale (se arriva), infliggendo molti danni a Frey; per evitarli dovrete quindi schivare premendo il tasto Cerchio. Gli attacchi imbloccabili, invece, oltre a penetrare la barriera del bracciale, non possono nemmeno essere schivati, e l'unico modo per evitare gli enormi danni che causano è quello di nascondersi dietro a qualche riparo naturale offerto dall'ambiente circostante.

A proposito di combattimenti, ecco cosa cambia tra i vari livelli di difficoltà di Forspoken e quale selezionare.