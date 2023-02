Forspoken, nuovo update in lavorazione per PS5 e PC: dettagli dagli sviluppatori

Negli scorsi giorni la versione PC di Forspoken è stata aggiornata con la patch 1.03 che ha risolto alcuni problemi emersi con specifici modelli di GPU. Tuttavia, Luminous Productions sta già lavorando ad un nuovo update più sostanzioso che riguarderà anche la versione PlayStation 5.

Nello specifico l'aggiornamento in produzione andrà a risolvere diversi inconvenienti tecnici e di performance emersi su entrambe le piattaforme in cui l'Action/RPG prodotto da Square Enix è disponibile, come confermato dal director Takeshi Aramaki. "Abbiamo ascoltato i vostri feedback e stiamo lavorando duro su una prossima patch che introdurrà migliorie per performance, grafica e giocabilità, oltre a fix generali per PS5 e per varie configurazioni hardware su PC", afferma Aramaki.

Il director aggiunge infine che "ci stiamo impegnando per rendere Forspoken l'esperienza più godibile possibile e vi forniremo il prima possibile aggiornamenti su quando la prossima patch sarà disponibile. Apprezziamo il vostro continuo supporto e la vostra pazienza". Proprio a causa dei problemi tecnici Forspoken ha ricevuto molte recensioni negative su Steam, dunque la speranza è che già con il prossimo update la larga maggioranza dei problemi emersi su PC e su PS5 venga risolta, rendendo dunque l'avventura con protagonista Frey Holland un'esperienza molto più coinvolgente per i giocatori.