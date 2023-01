Forspoken utilizzerà Denuvo su PC: confermata la tecnologia anti-tamper

A poco più di due settimane di distanza dal debutto della nuova IP Square Enix, il publisher ha reso disponibile un ricco trailer di Forspoken ed ha provveduto ad aggiornare la pagina Steam dedicata all'Action RPG.

Proprio dallo store di Valve, arriva la conferma ufficiale che la versione PC del gioco farà utilizzo della tecnologia Denuvo. Quest'ultima viene infatti espressamente citata tra i DRM di terzi supportati dal titolo. Il noto sistema anti-tampering, sempre più diffuso nel mondo videoludico, sarà dunque utilizzato anche dalla produzione Square Enix, che lo ha scelto per proteggere i contenuti di Forspoken.

In vista del lancio dell'avventura open world, il pubblico ha avuto l'opportunità di testare con mano la nuova IP. Il team di sviluppo ha infatti provveduto a distribuirne una Demo gratuita sui lidi di PlayStation 5. Quest'ultima è stata tuttavia accolta in maniera contrastante, con critiche rivolte soprattutto al comparto tecnico dell'esperienza. In seguito alla ricezione del feedback, Square Enix ha garantito che provvederà a rivedere diversi aspetti dell'Action RPG. Il publisher ha in particolare fornito un elenco delle migliorie previste per la versione finale di Forspoken.



Ricordiamo che l'open world sarà disponibile a partire dal prossimo 24 gennaio 2023, con debutto atteso su PC e - in esclusiva console - PlayStation 5.