Forspoken: la versione PC mostrata in azione, novità per la demo PS5

Oltre ad aver rivelato i requisiti minimi e consigliati di Forspoken per PC, Square Enix continua a concentrarsi su questa versione, riassumendo in un breve trailer tutte le feature che il gioco sviluppato da Luminous Productions godrà su PC.

Il filmato, della durata di circa un minuto, alterna sequenze di gameplay con l'elenco delle feature che sarà possibile trovare nell'edizione PC: dalle visuali mozzafiato grazie al supporto a AMD FideltyFX alle quattro differenti opzioni grafiche, senza dimenticare la possibilità di giocare a propria scelta con mouse e tastiera oppure con un controller, Forspoken vuole offrire la miglior esperienza di gioco possibile per tutti gli utenti. Per riuscire in questo scopo, Square Enix assicura inoltre performance stabili, tempi di caricamento rapidissimi tramite il supporto a Samsung SSD, e la possibilità di giocare in Super Widescreen.

Oltre al focus sulla versione PC, la compagnia nipponica ha inoltre preparato un aggiornamento dell'ultimo momento alla demo PS5 di Forspoken, che era stata in precedenza soggetta a critiche da parte degli utenti. L'update, che dovrebbe essere disponibile nelle prossime ore, dovrebbe non solo risolvere alcuni problemi tecnici e perfezionare le dimensioni dei testi, oltre a rendere più efficace il lock-on sui nemici, che rimarrà attivo anche se l'avversario dovesse uscire dalla schermata. Con questi piccoli aggiustamenti è quindi possibile giocare la versione dimostrativa al massimo della forma, in attesa del debutto del gioco completo il prossimo 24 gennaio.

Infine, sono stati già rivelati i Trofei PS5 di Forspoken, in un elenco che non prevede nessun obiettivo legato alla difficoltà.