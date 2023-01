Forspoken: il viaggio tra magia e parkour ha inizio nel Cinematic Trailer

Premuratisi di descrivere le migliorie della versione finale di Forspoken rispetto alla demo, i ragazzi di Luminous Productions ci reimmergono nelle pericolose e magiche atmosfere del regno di Athia con lo spettacolare Cinematic Trailer che precede il lancio del GDR open world di Square Enix.

Il nuovo trailer confezionato dagli sviluppatori giapponesi focalizza le attenzioni degli appassionati di giochi di ruolo e avventure fantasy sulle ambientazioni che avremo modo di esplorare interpretando la coraggiosa Frey Holland.

Sempre nel filmato in cinematica viene mostrato il momento in cui la giovane donna newyorkese viene catapultata nell'universo medievaleggiante di Athia per affrontarne i pericoli tra stregoni alati e mostri d'ogni sorta. In virtù della forte vocazione parkour del gameplay di Forspoken e dell'esplorazione free roaming, nel trailer possiamo ammirare Frey balzare da una piattaforma all'altra servendosi dei poteri magici acquisiti nel corso dell'avventura.

Prima di lasciarvi in compagnia della protagonista del nuovo GDR open world di Square Enix, vi ricordiamo che Forspoken sarà disponibile dal 24 gennaio su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere lo speciale sul gameplay di Forspoken alla prova tra magia e parkour.