Forspoken, che flop! Il gioco viene svenduto in UK in vista del Black Friday

Forspoken si è rivelato un vero e proprio flop e l'espansione della storia In Tanta We Trust, pubblicata 5 mesi dopo il lancio del gioco originale, non è riuscita a risollevare la situazione. I rivenditori hanno dunque cominciato a svenderlo nel tentativo di svuotare i propri magazzini, specialmente in UK, dove il gioco ha toccato prezzi molto bassi.

Stando a quanto segnalato dai nostri colleghi d'oltremanica di VGC, nei giorni che precedono il Black Friday 2023 Forspoken viene venduto a 11,99 sterline da Argos e a 9,99 sterline da Amazon UK, GAME ed HMV. Si tratta di prezzi molto bassi per un tripla A da 100 milioni di dollari, ma c'è chi riesce a fare anche di meglio. La catena Smyths, ad esempio, lo sta praticamente svendendo a sole 7,99 sterline, mentre The Game Collection nei giorni scorsi lo ha piazzato a 14,99 sterline assieme ad un quantitativo di punti fedeltà equivalenti ad un buono da 10 sterline spendibile su altri prodotti presenti in listino. L'offerta di The Game Collection è ormai scaduta, ma i clienti hanno sostanzialmente potuto portarsi a casa Forspoken ad appena 5 sterline, visto che ora hanno la possibilità di riscattare il buono su qualsiasi altro prodotto di loro interesse.

Svendite del genere a così breve distanza dal lancio (non è passato neppure un anno dal debutto di Forspoken) sono purtroppo riservate solamente ai prodotti di scarso successo commerciale. Non conosciamo il numero esatto di copie vendute dal gioco, ma nel corso della riunione con gli azionisti dello scorso marzo l'allora presidente di Square Enix Yosuka Matsuda ha ammesso che i risultati di Forspoken si sono rivelati al di sotto delle aspettative. A seguito del disastroso lancio, Luminous Productions è stata smantellata e i suoi dipendenti sono stati convogliati in altri studi di Square Enix.