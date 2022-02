Forspoken: violenza e linguaggio scurrile citati nella classificazione dell'ESRB

ESRB, l'ente che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo negli Stati Uniti, ha valutato recentemente Forspoken di Square Enix, in uscita a maggio. Il gioco ha ricevuto un rating M+, equivalente al nostro PEGI 16/PEGI 18, sconsigliandone dunque l'acquisto ai giovanissimi.

La descrizione dell'Entertainment Software Rating Board parla genericamente della presenza di "atti di violenza" e cita una sequenza con "un personaggio cerca di lanciarsi da un edificio, mostri che uccidono essere umani e personaggi che maneggiano armi da fuoco."

Per questi e altri elementi è stato impossibile assegnare al gioco una valutazione T (Teenager), cosa che avrebbe reso Forspoken consigliato anche ai più giovani. Al momento il gioco non gode ancora di una valutazione per l'Europa, con ogni probabilità il PEGI si esprimerà in merito nelle prossime settimane.

Forspoken esce il 24 maggio su PS5 e PC, allo stato attuale non c'è nessuna conferma riguardo il possibile debutto su altre piattaforme anche se in passato si è parlato di un possibile arrivo su Xbox Series X/S e Game Pass, si tratta però solamente di speculazioni assolutamente non confermate dal publisher Square Enix. Per la compagnia giapponese si tratta del primo grande titolo pubblicato quest'anno, in attesa di scoprire la lineup completa per il 2022.