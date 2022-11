Forspoken: volete saperne di più sul GDR open world? In arrivo i Deep Dive di Square Enix

Dopo averci mostrato il trailer di Forspoken sulle meraviglie di Athia, Square Enix preannuncia l'arrivo di diversi Deep Dive che contribuiranno a fare luce sugli aspetti più importanti dell'action GDR a mondo aperto firmato da Luminous Productions.

Ciascuno degli approfondimenti di Forspoken ci immergerà nelle atmosfere fantasy della nuova esperienza ruolistica di Square Enix per aiutarci a dipingere il quadro ludico, narrativo, grafico e contenutistico dell'avventura da vivere nei panni della coraggiosa Frey.

Il primo Deep Dive di Forspoken verrà trasmesso nella giornata di giovedì 1 dicembre: stando a quanto sostenuto sui social dagli sviluppatori giapponesi, l'approfondimento in questione aprirà una finestra sul gameplay per svelare ulteriori dettagli su aspetti come il sistema di combattimento, la progressione delle abilità e i poteri da evolver per 'migliorare' l'esporazione free roaming.

I Deep Dive di Forspoken, con ogni probabilità, ci terranno compagnia fino al lancio del nuovo GDR a tinte action di Luminous Productions, previsto per l'ormai non troppo lontano 24 gennaio su PC e in esclusiva console (temporale ma con un'attesa su Xbox che potrebbe essere lunghissima) su PlayStation 5.