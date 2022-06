Fort Solis annunciato: ecco il thriller Sci-Fi in Unreal Engine con Troy Baker

Se non siete già sazi dopo il primo filmato di gameplay di The Callisto Protocol, eccovi un nuovo assaggio di thriller in salsa fantascientifica con l'annuncio ufficiale di Fort Solis, un nuovo intrigante titolo in via di sviluppo presso gli studi di Black Dakkar Games.

Preannunciato lo scorso anno con la diffusione di alcuni scatti degli attori impegnati nelle sessioni di motion capture del progetto, Fort Solis è un thriller in terza persona sviluppato in Unreal Engine per giocatore singolo ambientato su un lato estremo di Marte. L'ingegnere Jack Leary risponde a un allarme di routine, ma all'arrivo a Fort Solis si spazientisce per la mancanza di personale alla base. Man mano che la notte si allunga, gli eventi iniziano a districarsi e a perdere il controllo. Il mistero di ciò per cui Fort Solis è stato creato inizia ad apparire insieme al suo equipaggio. Riuscirà Jack a fuggire con ciò che ha scoperto e, soprattutto, la sua vita?

La storia sarà costellata di emozionanti momenti narrativi completamente giocabili con molteplici esiti. Le conseguenze delle decisioni prese dal giocatore avranno un impatto importante sulla storia. Un mondo ad alta fedeltà che mira a essere coinvolgente e accattivante come le esibizioni del nostro cast. Fort Solis si ambienta in un'ampia base spaziale che comprende oltre 9 singole strutture, tutte contenenti livelli di superficie e sotterranei. I giocatori possono giocare sulla superficie di Marte o semplicemente progredire rimanendo sotto la superficie. Al titolo stanno collaborando gli attori Roger Clark (Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2), Julia Brown e Troy Baker.

Il trailer di annuncio conferma l'arrivo di Fort Solis su PC via Steam, rimaniamo in attesa di eventuali chiarimenti per le versioni console.