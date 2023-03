Fort Solis: l'avventura Sci-Fi con Troy Baker e Roger Clark arriverà anche su PS5

Annunciato originariamente in esclusiva per PC, Fort Solis, un nuovo thriller Sci-Fi con Troy Baker, sarà pubblicato anche in versione PlayStation 5. A confermarlo sono gli sviluppatori di Fallen Leaf in occasione di un'intervista concessa a The Loadout.

Realizzato in Unreal Engine 5 per ricercare la massima fedeltà grafica e arricchito dalla partecipazione di attori noti nel settore come Troy Baker e Roger Clark (rispettivamente Joel in The Last of Us e Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2), Fort Solis giungerà anche sulle sponde console per far sì che più giocatori possano scoprire i segreti del thriller Sci-Fi.

"In qualità di sviluppatori, vogliamo davvero portare [Fort Solis] al pubblico più vasto, vogliamo che più giocatori lo sperimentino, poiché in questo modo otterremo un feedback migliore. Ne conseguirà anche una maggiore visibilità per il team e per persone come Roger [Clark] per mettere in mostra il proprio lavoro. Quindi vogliamo che arrivi nelle mani di quante più persone possibili", ha dichiarato il game director James Tinsdale.

L'autore afferma che una versione per Xbox Series X|S probabilmente arriverà più avanti, ed aggiunge che un piccolo team come quello di Fallen Leaf deve necessariamente fare le cose "un passo alla volta e con i propri mezzi". Esclusa di netto una versione per Nintendo Switch, poiché il gioco semplicemente "non funzionerebbe" sulla console ibrida.

Tinsdale conferma infine che Fort Solis non arriverà sulle console PlayStation e Xbox di scorsa generazione e che questo è stato un punto messo in chiaro dall'inizio dello sviluppo del gioco: "Sapevamo fin dall'inizio che con le nostre immagini volevamo arrivare solo su piattaforme di nuova generazione", afferma. "È stata una decisione difficile da prendere in quel momento - giochi come God of War [Ragnarok] e altri sono ancora [pubblicati] su PS4 e sono su quella console, e c'è un'enorme base installata di giocatori lì. Ma abbiamo pensato che la next-gen [fosse la decisione giusta]".

Fort Solis, che a gennaio ha trovato un editore per la sua pubblicazione, sarò disponibile nel corso della stagione estiva di quest'anno su PC e PS5.