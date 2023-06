Fort Solis esce ad agosto anche su PlayStation 5: c'è Troy Baker nel nuovo video!

L'avventura spaziale Fort Solis uscirà ad agosto su PC e PlayStation 5: a darne l'annuncio è Troy Baker, l'attore e doppiatore che sta partecipando allo sviluppo di questo thriller sci-fi insieme ai ragazzi di Fallen Leaf e Black Drakkar Games.

L'interprete di Joel nei videogiochi di The Last of Us collaborerà con l'attrice Julia Brown e Roger Clark (il doppiatore di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2) si mostra raggiante (e leggermente abbronzato) nel nuovo video confezionato dagli sviluppatori di Fort Solis per informarci che il thriller sci-fi vedrà la luce il 22 agosto su PC e in esclusiva console su PlayStation 5.

Ad accompagnare il filmato con Troy Baker troviamo anche le dichiarazioni rese a GamingBolt da James Tinsdale: il Game Director di Fort Solis spiega che "siamo sempre alla ricerca di opportunità per portare Fort Solis a qualsiasi tipo di pubblico possibile", delle dichiarazioni che lasciano intendere (nemmeno troppo velatamente) la volontà degli sviluppatori e del publisher Dear Villagers di proporre il titolo anche su Xbox Series X|S in un prossimo futuro.

Per un ulteriore approfondimento sulla storia, sul gameplay e sulle ambizioni coltivate dagli sviluppatori di questo thriller spaziale in salsa Unreal Engine, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sull'horror fantascientifico Fort Solis con Troy Baker.