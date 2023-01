Fort Solis esce in estate: il thriller spaziale con Troy Baker trova un editore

Dopo il tuffo nel Mainframe di Recompile, il publisher Dear Villagers guarda alle stelle per stringere un accordo con Black Drakkar Games per produrre e promuovere l'ambizioso progetto di Fort Solis, il thriller sci-fi con Troy Baker in sviluppo su Unreal Engine 5.

La collaborazione sancita con Dear Villagers darà agli sviluppatori indie di Black Drakkar maggiori opportunità per far conoscere Fort Solis agli appassionati di avventure a tinte oscure. A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Fort Solis è un thriller sci-fi in terza persona ambientato in una misteriosa installazione su Marte e destinata ad approdare in estate su PC.

Il nostro compito sarà quello di aiutare l'ingegnere Jack Leary (interpretato dall'attore e doppiatore Troy Baker) a scoprire le reali finalità di questa struttura all'apparenza abbandonata. La base spaziale sarà completamente esplorabile, con tanti livelli di superficie e sotterranei da visitare per venire a capo dell'enigma rappresentato dall'assenza di personale e dalle violente visioni a occhi aperti avute dal personaggio. Al progetto collaborano anche Julia Brown e Roger Clark (Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2).

Mentre aspettiamo di conoscere la data di lancio ufficiale della nuova avventura thrilling di Black Drakkar Games e Dear Villagers, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Fort Solis, l'horror fantascientifico con Troy Baker.