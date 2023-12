Fort Solis diventa un film e una serie TV: tornano Roger Clark e Troy Baker

Dopo aver fatto il suo originale debutto nel panorama videoludico su PC e PlayStation 5, il thriller Sci-Fi Fort Solis si prepara a sbarcare anche al cinema e in televisione. Il progetto, di stampo fortemente narrativo, trova così la sua naturale evoluzione creativa.

Tramite le pagine social di Fort Solis, gli autori hanno annunciato che il progetto videoludico espanderà i propri orizzonti e tornerà sia sui piccoli che grandi schermi con il notevole cast di attori che torneranno a ricoprire i propri ruoli. Tra questi ci sono anche Roger Clark e Troy Baker, entrambi molto noti nella scena videoludica per aver interpretato personaggi iconici come Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 e Joel Miller in The Last of Us.

"Abbiamo alcune notizie interessanti da condividere con voi", recita il post Instagram che potete consultare in calce alla notizia. "Abbiamo stretto una collaborazione con André Hedetoft e Andreas Troedsson di Studios Extraordinaires per portare Fort Solis con Roger Clark, Troy Baker e Julia Brown al cinema e in televisione".

Entusiasta dell'accordo raggiunto Piotr Kurkowski, CEO di Fallen Leaf: "La firma di questo accordo di produzione cinematografica e televisiva con Studios Extraordinaires segna un traguardo significativo nell'evoluzione della proprietà intellettuale di Fort Solis. Attraverso questa partnership, ci stiamo aprendo nuove porte e strade per esplorare l’universo stabilito nel nostro titolo di debutto".

