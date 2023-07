Fort Solis pronto a inquietare: il thriller sci-fi in UE5 nel nuovo gameplay

Dopo aver svelato la data di uscita di Fort Solis, gli sviluppatori di Fallen Leaf e Black Drakkar Games alzano nuovamente il sipario sulla propria produzione.

Ambientata sulla superficie del Pianeta Rosso, l'avventura cinematografica si è infatti mostrata in azione in una ricca sessione di gameplay. Con una durata di circa quattordici minuti, il video è stato affidato alla redazione USA di IGN, che ha provveduto a presentarne il contenuto al pubblico, tramite il filmato che trovate in apertura a questa news.

Tra i personaggi che animeranno questo thriller fantascientifico, i giocatori potranno trovare interpreti del calibro di Roger Clark (Arthur Morgan in Red Dead Redemption II), Troy Baker (Joel in The Last of Us; Higgs in Death Stranding) e Julia Brown (Shetland). Viaggio suddiviso in quattro capitoli, Fort Solis mira a inquietare i videogiocatori amanti della fantascienza, che potranno svelare passo dopo passo i misteri custoditi su Marte.



Realizzato con il promettente Unreal Engine 5, il thriller interattivo si appresta a esordire sul mercato videoludico, con lancio in programma per il prossimo 22 agosto 2023, su PC e PlayStation 5. In attesa del day one, potete trovare maggiori dettagli sulla produzione sulle pagine di Everyeye, grazie alla nostra anteprima dedicata a Fort Solis.