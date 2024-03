Il forte legame tra Tifa e Aerith in un cosplay di Final Fantasy 7 Rebirth

Il titolo più atteso dell'anno è stato finalmente pubblicato. Final Fantasy 7 Rebirth è uno dei migliori giochi Square Enix, un JRPG che emoziona con la sua narrazione e che convince con il suo gameplay. Il ritorno a Midgar è più dolce con questa emozionante interpretazione condivisa sui social dalle cosplayer Calssara e Mariia Fenix Fatalist.

La media voti di Final Fantasy 7 Rebirth rende questo secondo episodio della compilation di remake uno dei più riusciti della software house nipponica, secondo solo dietro FF9. L'attesa era tanta e il clamore che circondava quest'uscita anche maggiore. Cloud, Tifa e compagni non hanno sbagliato, regalando ai giocatori un'esperienza che resterà impressa per gli anni a venire.

Final Fantasy 7 Rebirth presenta due diverse modalità grafiche – di cui vi abbiamo spiegato le differenze nell'articolo linkato – che sfruttano appieno il motore Unreal Engine 4. Anche a causa del motore grafico datato, Final Fantasy 7 Rebirth non convince Digital Foundry. Chi, invece, ha approvato il titolo sono le due artiste citate in precedenza.

In questo cosplay di Tifa e Aerith da Final Fantasy 7 ritroviamo le due principali eroine di questa iterazione. Dal pubblico ritenute rivali in amore per Cloud, in questa emozionante interpretazione le vediamo tenersi la mano e abbracciarsi, come a sottolineare il loro forte legame d'amicizia.