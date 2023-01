È più forte Sonic o Shadow? Confronto tra le due icone SEGA

Data la loro somiglianza e la natura del rapporto che li lega, a metà strada fra amicizia e rivalità, Sonic e Shadow sono spesso al centro di confronti per decretare quale sia il riccio più forte. A tal proposito, basandoci sulle informazioni emerse nei vari capitoli della serie, abbiamo cercato di risolvere una volta per tutte la questione.

I poteri di Sonic e Shadow sono stati più volte descritti da SEGA come simili o equivalenti, ma a fronte di un’ipotetica sfida esistono dettagli e differenze che è doveroso esaminare. Una di queste è rappresentata dagli anelli inibitori indossati da Shadow, che agendo direttamente sui poteri del riccio nero ne riducono il potenziale. Ciononostante il comprimario si dimostra alla pari di Sonic sia in termini di forza sovrumana che di velocità, dimostrando un potere almeno in parte superiore a quello della famosa mascotte giapponese. A riequilibrare l’ago della bilancia ci pensa però lo sviluppo di Sonic, che a partire dal suo debutto (avvenuto nel 1991 su Sega Genesis) e in ogni nuova iterazione si dimostra sempre più forte ed abile rispetto al passato., con una crescita più consistente rispetto a quella del rivale.

Per concludere, è lecito pensare che Shadow fosse inizialmente superiore a Sonic, il quale è però divenuto sempre più inarrestabile tra un gioco e l'altro.