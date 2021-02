Fortnite: come raccogliere e consegnare la pozione d'amore di Grimbles

Tra le varie missioni della Settimana 11 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 troviamo anche quella dedicata alla pozione d'amore di San Valentino, che i giocatori devono raccogliere e consegnare in un luogo specifico della mappa.

La prima fase della missione consiste nel raccogliere la pozione d'amore di Grimbles da Forte Frittella, Cala Corallina o Fortezza Furtiva. Una volta completato questo step, occorre poi consegnare la pozione d'amore a Pantano Palpitante o Baraccopoli. Si tratta in entrambi i casi di obiettivi molto semplici che coinvolgono l'enorme oggetto di colore rosa: la pozione che state cercando, infatti, non è altro che un'enorme pozione scudo il cui liquido all'interno non è di colore blu ma rosa. In entrambe le fasi della missione esistono più luoghi della mappa in cui poter atterrare per completare la sfida, ma basta visitarne solo uno per ottenere i 20.000 Punti Esperienza e passare allo step successivo.

Ecco di seguito i luoghi in cui è possibile trovare la pozione d'amore di Grimbles:

Forte Frittella: si tratta delle rovine a nord-ovest di Sabbie Sudate e a sud-ovest di Castello Corallo. La pozione si trova al piano terra, sul tavolo di una piccola stanza nell'area a nord-ovest del punto d'interesse

si tratta delle rovine a nord-ovest di Sabbie Sudate e a sud-ovest di Castello Corallo. La pozione si trova al piano terra, sul tavolo di una piccola stanza nell'area a nord-ovest del punto d'interesse Cala Corallina: in questo caso parliamo della collina verdeggiante ad ovest di Castello Corallo. Potete trovare la pozione ad ovest rispetto all'enorme conchiglia che poggia su una struttura di legno

Questi sono invece i punti nei quali è possibile consegnare la pozione d'amore:

Pantano Palpitante: all'interno della struttura principale del punto d'interesse, verso nord-est, è possibile trovare una stanza con all'interno un orsacchiotto. Interagite con la sagoma trasparente della pozione davanti al pupazzo per completare la missione

all'interno della struttura principale del punto d'interesse, verso nord-est, è possibile trovare una stanza con all'interno un orsacchiotto. Interagite con la sagoma trasparente della pozione davanti al pupazzo per completare la missione Baraccopoli: in una delle case di legno ad ovest di Pantano Palpitante si trova un altro orsacchiotto con la sagoma trasparente della pozione. Interagite con essa per portare a termine la sfida

Per aiutarvi nel ritrovamento di questi luoghi, abbiamo preparato per voi una mappa che trovate in calce alla guida e sulla quale sono stati contrassegnati i quattro luoghi nei quali è possibile completare la sfida.

