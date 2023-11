Fortinite OG: la skin Galaxy sta per tornare? Un post di Samsung incuriosisce i fan

In un periodo in cui la nostalgia ha preso il sopravvento in Fortnite grazie al debutto della Stagione OG, anche Samsung ha deciso di rievocare i bei vecchi tempi con un post dedicato alla famosissima e rarissima skin Galaxy.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Galaxy è ad oggi uno dei costumi più rari del free to play targato Epic Games. Il motivo per cui si tratta di un elemento estetico così difficile da trovare negli armadietti dei giocatori è molto semplice: si poteva sbloccare questa skin solo acquistando una ristretta cerchia di dispositivi Samsung in uno specifico lasso di tempo. In sostanza, chi non è riuscito ad accaparrarsi il costume quando era disponibile, non potrà più farlo. Visto il costo degli smartphone e dei tablet che permettevano lo sblocco della skin, è facile comprendere quanto sia difficile incappare in un possessore della Galaxy.

Dopo tutti questi anni, il noto marchio orientale ha deciso di pubblicare un post in cui viene citata Epic Games e viene chiesto di riportare indietro la skin Galaxy. Sebbene sia molto probabile che si tratti di un semplice post pubblicato per sfruttare la grande popolarità di cui gode il gioco in queste settimane, non è da escludere che qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola per il lancio dei prossimi cellulari Samsung.

