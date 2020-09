Fortnite fuori da App Store: Epic potrebbe perdere decine di milioni di dollari di entrate

Gli analisti videoludici di Sensor Tower dedicano il loro ultimo report all'impatto economico causato dalla rimozione di Fortnite da App Store e dai mancati introiti generati dal battle royale su sistemi iOS in ragione della disputa legale tra Epic Games e Apple.

Il report di Sensor Tower ripercorre l'intera vicenda e, senza entrare nel merito delle ragioni addotte dai due colossi statunitensi e dei motivi che hanno determinato questa aspra battaglia legale, si sofferma sulle conseguenze economiche legate alla fine del supporto su iOS di Fortnite e alla sua uscita dal catalogo di App Store.

Gli analisti spiegano infatti che "tra gennaio e agosto di quest'anno, le entrate più elevate di Epic Games sono giunte proprio da App Store, con 191,42 milioni di dollari di entrate rispetto ai 101,48 milioni di dollari su Google Play. Sulla base dei dati acquisiti, abbiamo stabilito che App Store rappresenta il 65,46% di tutti gli acquisti in-app generati a livello globale in Fortnite nel primo semestre del 2020".

Sulla scorta delle rilevazioni effettuate da Sensor Tower, quindi, la stima degli analisti è che "con l'uscita di Fortnite da iOS, Epic Games potrebbe veder sfumare entrate mensili per circa 26,7 milioni di dollari, in base alle entrate registrate da Gennaio ad Agosto".

Stando alle ultime novità provenienti dagli Stati Uniti, la situazione non sembra essere destinata a risolversi molto presto. È di ieri, infatti, l'accusa mossa da Apple a Epic Games con un documento di ben 67 pagine depositato presso un tribunale californiano, dove i legali della casa di Cupertino spiegano che "la causa di Epic non è altro che un pretesto per guadagnare più denaro".