Fine di Fortnite: oltre 1 milione di spettatori su Twitch a fissare il buco nero

L'evento finale della Stagione 10 di Fortnite ha distrutto la mappa del battle royale di Epic Games, risucchiando l'interno mondo di gioco. Nell'attesa che arrivi la nuova season, sono oltre 1 milione i giocatori di tutto il mondo che stanno puntando gli occhi sul buco nero.

Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, nel momento in cui riportiamo la notizia sono oltre 1 milione gli spettatori su Twitch sintonizzati sulle trasmissioni di Fortnite. Trasmissioni che, in questo momento, si limitano a riprendere l'unico elemento attualmente visibile nel gioco: un buco nero. Tutto ciò che rimane dell'isola di Fortnite Battaglia Reale dopo l'evento che ha distrutto la mappa, e che ha mandano i server in down programmato.

Naturalmente, i giocatori sono in spasmodica attesa della nuova Stagione 11 di Fortnite, che a quanto pare dovrebbe dare il via al Capitolo 2 del battle royale di Epic Games. Stando alle ultime indiscrezioni, provenienti anche dal fatto che Epic sta cancellando tutti i tweet ufficiali, sembra proprio che la nuova season porterà dei stravolgimenti molto significativi al gioco, dando vita a un nuovo ciclo, con l'introduzione di una mappa profondamente diversa.

Cosa possiamo aspettarci dalla nuova season di Fortnite, e dal presunto Capitolo 2? Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli da Epic Games.