Fortnite 10.10 Content Update: le novità di Battaglia Reale, Salva il Mondo e Creativa

Epic Games ha pubblicato il nuovo Content Update 10.10 di Fortnite. Vediamo tutte le novità introdotte dall'aggiornamento per le modalità Battaglia Reale, Salva il Mondo e Creativa.

Di seguito elenchiamo le novità principali introdotte con il Content Update 10.10 di Fortnite.

Novità di Battaglia Reale

Fenditura rottami

Attenzione! Ora potete sbarazzarvi dei vostri avversari facendogli cadere cose pesantissime in testa. Con la potenza della Fenditura rottami, i giocatori possono far cadere dal cielo ancore, automobili e tanto altro ancora.

Consumabili con glitch

Dicono che sei ciò che consumi, ma questi consumabili non sanno neppure cosa sono. Un segnalatore di Fenditura è esploso, creando oggetti che continuano a trasformarsi in altri oggetti. Hanno un glitch! E potete raccoglierli!

Novità della Modalità Creativa

Prefabbricati e gallerie

Usate questi prefabbricati e gallerie per celebrare il ritorno di Magazzino Muffito o ricordare Tavola calda muffita!

Novità di Salva il Mondo

Dispositivo di lancio V6

Scaldate i motori con questo nuovo Lanciarazzi! Il Dispositivo di lancio V6 arriva nel Negozio settimanale ed entra nel set armi Rat Rod.

Stella ammantata si mette in marcia

Questa settimana, aiutate Stella ammantata a raggiungere la stazione radio per trasmettere la sua Canzone dell'estate. Caricate il furgone e radunate il gruppo: è ora di mettersi in marcia con un nuovo incarico settimanale.

L'aggiornamento, inoltre, ha corretto una serie di bug e problemi segnalati dai giocatori. Per saperne di più su tutte le novità e le modifiche introdotte con la patch, vi rimandiamo al changelog del Content Update 10.10.