Fortnite 10.20: le novità di Battle Royale, Salva il Mondo e Modalità Creativa

Fortnite si aggiorna con il Content Update della versione 10.20 che porta in dote tante novità per Battaglia Reale, Salva il Mondo e per la Modalità Creativa, tra cui la nuova arma Trappola Folgorante trapelata nei giorni scorsi grazie al lavoro dei dataminer.

Fortnite Battaglia Reale

Trappola folgorante

Un oggetto elettrizzante che ti galvanizza per la sua realizzazione e per la sua innovazione: crea una trappola che si fissa su entrambi i lati di una superficie!

Isola fluttuante

L'Isola fluttuante è tornata, e ha portato il motel con sé. Due località passate in una volta sola!

Fortnite Modalità Creativa

Prefabbricato prigione

Crea i tuoi giochi di evasione e altro ancora con il nuovo set prefabbricato Prigione.

Prefabbricato Laboratorio della Latrina

Qui si fabbricano water. Ora puoi portare l'industria del sanitario ovunque vuoi.

Fortnite Salva il Mondo

Crackshot si mette in marcia!

Questa settimana, aiuta Crackshot a raggiungere la stazione radio per trasmettere la sua Canzone dell'estate. Carica il furgone e raduna il gruppo: è ora di mettersi in marcia con un nuovo incarico settimanale!

Pistola Mix scatenato

Concia gli Abietti per le feste con la pistola Mix scatenato! Disponibile nel Negozio settimanale.