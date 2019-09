Fortnite 10.20, il nuovo aggiornamento arriva martedì 3 settembre: tutti i dettagli

La versione 10.20 di Fortnite: Battaglia Reale si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento: ecco tutti i dettagli in merito condivisi dagli sviluppatori di Epic Games.

Puntuale come ogni lunedì, la software house ha infatti utilizzato l'account Twitter ufficiale del gioco per comunicare la data e l'orario di pubblicazione del nuovo content update. Come potete verificare dal cinguettio che trovate in calce a questa news, Fortnite: Battaglia Reale accoglierà le prossime novità nel corso della giornata di domani, martedì 3 settembre. In particolare, il team di sviluppo ci informa inoltre che l'aggiornamento sarà pubblicato alle ore 8 AM ET, corrispondenti alle ore 14:00 del fuso orario italiano.



Notizia positiva per i videogiocatori attivi sul battle royale di casa Epic Games, non è previsto alcun periodo di disattivazione dei server di gioco. Nonostante la pubblicazione del nuovo aggiornamento, dunque, Fortnite Battaglia Reale non andrà offline. Il team di sviluppo non ha offerto informazioni precise su quali contenuti saranno introdotti dal nuovo update, tuttavia, il gioco di parole "See WATT's new" utilizzato all'interno del Tweet sembra suggerire il possibile arrivo del nuovo strumento Trappola Folgorante in Fortnite Battaglia Reale, già oggetto di recenti avvistamenti dei dataminer. Per scoprire tutti i dettagli sulle modifiche introdotte dall'aggiornamento, non resta che attendere la pubblicazione delle relative note.