Fortnite 10.30: c'è anche la skin segreta della Stagione X tra i contenuti del nuovo leak

Come promesso nella tarda serata di ieri, Epic Games ha pubblicato il nuovo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale che ha portato il gioco alla versione 10.30. Ovviamente anche questa volta i dataminer si sono subito messi al lavoro per spulciare ogni singolo file introdotto con la patch e svelarne tutti i segreti.

Il risultato è una generosa quantità di emote, costumi, strumenti da raccolta, deltaplani e coperture per armi e veicoli che gli sviluppatori inseriranno tra gli oggetti in vendita nel negozio nel corso dei prossimi giorni. Come potete vedere nell'immagine qui sotto, l'unico oggetto leggendario presente tra quelli protagonisti del leak non verrà messo in vendita nel negozio oggetti, dal momento che si tratta della skin segreta della Stagione X. Confermando le voci di corridoio delle ultime settimane, il Visitatore tornerà in una sorta di versione 2.0 e anche questa volta avrà in dotazione una serie di stili alternativi che, purtroppo, non sappiamo ancora come e quando potranno essere sbloccati dai possessori del Pass Battaglia della decima stagione.

Prima di lasciarvi all'immagine con tutte le novità in arrivo, vi ricordiamo che l'ultimo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale ha introdotto ben due nuove aree: Palmeto Acquatico e Boschetto Bisunto.