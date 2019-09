Fortnite 10.30: le novità della Modalità Creativa e Salva il Mondo

Questa mattina è stato diffuso l'aggiornamento 10.30 di Fortnite, un update bello corposo che ha portato diverse novità nel celebre Battle Royale di Epic Games. Tanti cambiamenti sono arrivati anche per quanto riguarda la Modalità Creativa e Salva il Mondo: andiamo a vederle nel dettaglio.

Per quanto riguarda la Modalità Creativa sono stati aggiunti quattro nuovi prefabbricati, il cui tema è nuovamente Eroi contro Malvagi. Potremo così costruire un rifugio diabolico per criminali, o la dimora dove un eroe si gode il meritato riposo.

Altre importanti aggiunte riguardano i Dispositivi classe ed i Distributori automatici: i primi permettono ai giocatori di creare classi personalizzate, mentre con i secondi è possibile personalizzare gli oggetti acquistabili in base al costo dei materiali.

Sono inoltre stati aggiunti il Fucile di Precisione Bolt-Action leggendario, la pistola rara e la trappola folgorante.

In Salva il Mondo inizia la seconda parte della missione riguardante Penny, che trovate nel registro incarichi, ed assistiamo ad un importante ritorno: quello dell'Agente sul campo Rio, che torna nel Negozio dell'evento con il suo Cannone Fasico. Gli altri eroi che entrano in gioco sono Ragnarok e Spadatempesta Gendarme.

Per quanto riguarda le missioni, sono state aumentate le ricompense Pura goccia di pioggia a partire dal livello 140, e in generale quelle delle missioni per quattro giocatori a partire dal livello 108, e sono stati corretti diversi bug.

Anche l'interfaccia utente è stata migliorata e ne sono stati limati diversi difetti e problemi, tra cui la visualizzazione dell'eroe al cambio di comandante, e l'indicatore della Durevolezza trappole che ora mostra il numero corretto.

Risolti alcuni problemi anche con le armi relativi agli effetti grafici, ed è stato aggiornato il Demolitore a vapore, che ora applica correttamente i bonus danno.

Come sempre, vi rimandiamo alla pagina ufficiale delle Patch Note per conoscere nel dettaglio tutti gli aggiornamenti, mentre sul nostro sito trovate anche tutte le novità della Battaglia Reale di Fortnite con l'aggiornamento 10.30. Che ne pensate?