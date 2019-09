Fortnite 10.40: Periferia Astrale, PE doppi e Zone Wars tra le novità dell'aggiornamento

Come largamente anticipato dai dataminer di Fortnite Battaglia Reale, l'aggiornamento alla versione 10.40 è stato pubblicato questa mattina dopo un breve periodo di manutenzione.

Tra le principali novità della patch troviamo l'introduzione di una nuova Zona Fenditura intitolata Periferia Astrale e della modalità a tempo limitato Zone Wars, nella quale è possibile allenarsi molto più facilmente a situazioni estreme come quelle di fine partita.

Ecco di seguito l'elenco completo delle novità di questo aggiornamento:

MODALITÀ A TEMPO:

ZONE WARS

Tipo di squadra: Singolo | Rigenerazione: No



Simula un contesto di fine partita nella Battaglia reale, ma con una zona in movimento condensata! Elimina gli avversari mentre eviti la Tempesta in arrivo. Ogni round avrà un sapore unico grazie alle generazioni e agli inventari casuali.



Puoi metterti in coda con un massimo di 15 amici.

Zone Wars: Colosseo Creazione di Jesgran. Diventa il gladiatore più forte di sempre su un'isola simile al Colosseo. Questa isola con uno stile aperto richiede rapidità di costruzione.

Zone Wars: Deserto Creazione di JotaPeGame. Attraversa una piccola città desertica fino al cerchio finale. Un set variegato di armi e movimento offrono dinamiche di gioco uniche e partite sempre nuove.

Zone Wars: Lungo il fiume Creazione di Enigma. Resta fuori dalla Tempesta mentre scendi lungo il fiume in questa isola nello stile originale di Zone Wars. Piattaforme di lancio in comune e un percorso costante della Tempesta permettono di prendere familiarità già dopo pochi round.

Zone Wars: Vortice Creazione di Zeroyahero. Quest'isola dà un tocco unico a Zone Wars con i suoi terreni montuosi da affrontare. Il cambio di quota da zona a zona può essere piuttosto drastico!



ARMI E OGGETTI

Batarang esplosivo È stata aggiunta un'icona visualizzatore audio per i segnali vicini.

Bolla scudo Le Bolle scudo rimbalzeranno contro i giocatori verso cui le lanci.

Fuori magazzino Rimbalzante Trappola rara. Si rilascia in gruppi da 3. Si trova nelle consegne di rifornimenti, nei distributori automatici, nei lama e nel bottino a terra. Può essere posizionata su pavimenti, muri o scale/rampe. Potenzia la capacità di salto in una direzione perpendicolare al suo piazzamento.

Abilitati la Spara-rampini di Batman e il Batarang esplosivo nelle playlist Arena e Torneo.

Correzione dei bug

Risolto un problema che impediva la visualizzazione delle barre di salute dei veicoli.

Quando un oggetto della Fenditura rottami colpisce un giocatore che indossa un cespuglio, non infliggerà più danni al giocatore invece che al cespuglio.

Quando i giocatori usano una Spara-rampini per entrare nella Zona fenditura, ora riusciranno a muoversi durante lo skydiving.

Risolto un problema che permetteva ai giocatori di schierare un deltaplano mentre erano sotto forma di oggetto.

I giocatori sotto forma di oggetto non sono più immuni alla funzione di ricerca del Batarang esplosivo.

I Batarang esplosivi non fluttuano più a mezz'aria dopo che l'oggetto su cui si trovavano viene distrutto.

Risolto un problema per il quale la Trappola folgorante non veniva schierata nel luogo indicato sull'anteprima del piazzamento.

Le Bolle scudo attaccate a una consegna di rifornimenti non spariranno più se questa viene distrutta.

Le Bolle scudo non consentono più di evitare i danni da caduta.

Le Bolle scudo non potranno più restare bloccate a mezz'aria.

Risolto un problema per cui le Bolle scudo non si attaccavano a un veicolo quando venivano lanciate da un giocatore alla guida del veicolo stesso.

GIOCO

Weekend con PE x2! Questo fine settimana, raddoppia il divertimento! Da venerdì 27 settembre alle 15:00 ora italiana a lunedì 30 settembre alle 15:00 ora italiana otterrai una quantità doppia di PE quando giochi.

Matchmaking Abbiamo introdotto una logica di matchmaking migliorata nelle modalità base. Ora i giocatori verranno abbinati più facilmente con chi ha abilità simili. Quando i giocatori migliorano, lo faranno anche gli avversari. Implementeremo gradualmente queste modifiche nelle modalità base di tutte le regioni, testando e monitorando le prestazioni. Date un'occhiata al nostro post sul blog per ulteriori dettagli.

Nuove impostazioni di sensibilità e mira assistita per i controller. Per maggiori dettagli su queste impostazioni, consultate il nostro post sul blog. Nota: usando queste impostazioni, i mirini diventano rossi quando sono puntati verso un bersaglio che si trova entro la portata effettiva, cioè prima che venga applicato l'abbattimento del danno.

Combine Questa nuova playlist è perfetta per familiarizzarsi con i sopracitati miglioramenti delle impostazioni dei controller! Detto questo, nulla vi impedisce di giocare anche con comandi "Legacy", mouse e tastiera o touch. L'obiettivo di questa playlist è raggiungere la fine il più velocemente possibile eliminando tutti i bersagli lungo il percorso. Ci sono classifiche che vi permetteranno di gareggiare contro gli amici o altri giocatori per il miglior tempo. Ciascuna classifica ha opzioni per ordinare i tempi in base al dispositivo di input preferito.

Periferia Astrale Una Zona fenditura ha riportato alla luce il quartiere in rovina vicino a Parco Pacifico. Tuttavia, la Zona fenditura lo ha consegnato nelle mani di un'associazione di proprietari immobiliari: ora è un bel posticino in cui vivere! In realtà il quartiere è così bello che è meta di viaggio delle stelle cadenti. Distruggi le stelle per ottenere oggetti potenti, tra cui un'arma inedita!

Palme Acquatiche Ora i giocatori possono usare il comando Accovacciati per uscire dalla forma oggetto.

Gli indicatori dei colpi non compaiono più sui compagni.

L'assegnazione del comando Ripristina telecamera è stata rimossa.

Correzione dei bug

Risolto un problema per cui i giocatori potevano usare spray infiniti all'interno di una Zona fenditura.

La scelta del pezzo da costruzione non ripristina più l'opzione muro quando i giocatori che usano un controller hanno disattivato l'opzione Ripristina costruzione.

AUDIO

Correzione dei bug

Risolto un problema per cui il suono del forziere non si interrompeva dopo che il giocatore l'aveva aperto.

L'emote musicale "Dov'è Matt?" non ricomincia dopo ogni loop.

INTERFACCIA UTENTE

L'opzione Aiuto comandi, progettata per le piattaforme mobili, non sarà più presente sugli altri sistemi.

Ora l'opzione Modifica costruzione si trova nella sezione Costruzione delle Impostazioni dei comandi e non più nella sezione Varie.

Correzione dei bug

Le statistiche partita non si trovano più fuori schermo durante i festeggiamenti di una Vittoria reale.

REPLAY

Correzione dei bug

L'avviso "Sei dentro alla Tempesta" non compare più diverse volte quando si passa da un giocatore all'altro in modalità spettatore.

Gli effetti sonori delle Bolle scudo non si comportano più in maniera anomala quando i giocatori eliminano un replay.

MOBILE

Aggiunto un moltiplicatore x2 per le impostazioni di sensibilità di costruzione/modifica.

Il suggerimento dell'intensità di accelerazione sguardo è stato reso più chiaro.

Attiva puntamento è attivato per impostazione predefinita.

Correzione dei bug

Risolto un arresto anomalo quando si usciva dal Bus della battaglia nei dispositivi iOS di fascia bassa.

Risolto un arresto anomalo quando si passava alle preimpostazioni mentre fuoco personalizzato era selezionato nella schermata di selezione della modalità di fuoco.

Il pulsante della modalità di fuoco nel menu delle Impostazioni mostrerà la modalità di fuoco selezionata al momento.

Il reticolo di puntamento del Fucile d'assalto con mirino ora si carica al primo utilizzo del mirino.

I giocatori potranno modificare o distruggere un pezzo di pavimento quando viene posizionato su una costruzione 1x1 prestrutturata.

Quando i giocatori sono inginocchiati sotto alle scale costruite da un giocatore, i proiettili non potranno attraversarle e colpirli.

Il menu delle Richieste di amicizia non mostrerà più conferme doppie.

Ora i giocatori potranno bloccarsi sotto forma di oggetto in Palme Acquatiche senza che il layout dell'interfaccia venga alterato.

I distributori automatici forniranno l'oggetto mostrato sul momento usando il pulsante dedicato.

Ora la funzione Modifica con un tocco verrà ripristinata quando viene premuto Ripristina nelle impostazioni.

Il pulsante PPT non farà comparire un quadrato bianco quando viene premuto.

I progetti saranno visibili quando vengono schierati un prefabbricato o una galleria con il filtro Rétro attivo.

Selezionare Blocca e segnala non farà comparire un utente bloccato due volte nella Lista bloccati.

Abbiamo apportato miglioramenti grafici a quanto segue: Costume Luna di lepre Costume Assioma Costume Neo Versa Mantello del costume Infinito Costumi che hanno Jonesy come modello Dorso decorativo Standard Emote Corsa della Foglia Barili in Sprofondo Stantio Isola Fluttuante



RIEPILOGO

Dall'aggiornamento server del 19 settembre Migliorata la logica della Tempesta per evitare che i cerchi finali della Tempesta compaiano nei PDI elencati nelle Note della patch v10.31.

Dalla soluzione rapida del 19 settembre Dimezzata la durata del ballo della Taco mania.

Dall'aggiornamento server del 20 settembre Risolto un problema per il quale i progressi dell'obiettivo Spirito di squadra "Infliggi danno combinato con la tua squadra o coppia in una partita singola" non venivano registrati in Rissa a squadre.



MODALITÀ CREATIVA

Zone Wars

La battaglia di #FortniteZoneWars è iniziata ed è il tuo turno di combattere. Le Zone Wars che la community ha creato e amato di più saranno disponibili come MAT. Raccogli il bundle sfida Zone Wars nel Negozio oggetti per avere i costumi Zona calda e Zona pericolo. Completa le sfide per sbloccare ricompense aggiuntive.

Dispositivi e galleria oggetti da brividi

Ci siamo quasi! Sta per arrivare il momento dell'anno dedicato a zucche, fantasmi, lapidi e case stregate. La nuova galleria oggetti Da brividi e la nuova galleria particelle Da brividi offrono un'ampia varietà di contenuti grafici e edifici spettrali, perfetti per i giochi più spaventosi... e assicurati di controllare i dispositivi Radio e Altoparlanti per scoprire tantissimi suoni spettrali.



Dispositivo Torcia e luci personalizzate

Il dispositivo Torcia illumina l'area davanti a te quando viene equipaggiato. Le luci personalizzabili possono essere spente o accese in base all'interazione del giocatore o a eventi remoti. Perfette per creare l'atmosfera di una casa stregata.



Posizionatore creature

Crea situazioni paurosissime con questo dispositivo che ti permette di posizionare direttamente le singole creature, in modo da andare davvero a tu per tu con gli altri giocatori. Sorpresa!

GIOCO

Aggiunti valori aggiuntivi all'opzione Limite di tempo nel menu Impostazioni di gioco della Mia isola: 30 minuti, 45 minuti, 60 minuti, 90 minuti e 120 minuti.

Correzione dei bug

Ora il fucile pesante Struzzo non viene generato più dal B.R.U.T.O quando viene distrutto.

I giocatori non dovrebbero più riuscire a fare da spettatori a giocatori che sono al centro durante un minigioco.

Risolto un problema per cui un giocatore non poteva più attaccare dopo la rigenerazione se veniva eliminato mentre aveva schierato il deltaplano.

Risolto un problema che impediva ai giocatori di partecipare a una partita in corso durante il timer di fine round.

Risolto un problema per cui gli spettatori che partecipavano a una partita in corso non potevano entrare nella partita seguente se la prima veniva fatta ricominciare.

Risolto un problema per cui gli spettatori visualizzavano la schermata di sconfitta alla fine del round.

ARMI E OGGETTI

Aggiunta la variante rara del Lanciarazzi.

PREFABBRICATI E GALLERIE

Aggiunti 2 nuovi prefabbricati. Deposito Crocevia del Ciarpame Molo di carico Crocevia del Ciarpame

Aggiunte nuove gallerie. Galleria oggetti Crocevia del Ciarpame Galleria Dirupo arido

Galleria oggetti da brividi Fantasmi Tombe Balla di fieno Spaventapasseri Lanterne, candele e luci Ragni e ragnatele Zucche Secchielli di caramelle Macchina del fumo Gonfiabili

Galleria particelle Da brividi Battiti di ciglia Banchi di nebbia Pipistrelli

Galleria luce personalizzabile Queste luci presentano opzioni di personalizzazione e possono essere accese e spente per mezzo di attivatori o interazioni del giocatore. Stato iniziale: Sì, no (predefinito: Sì). Attiva su fase di gioco: Mai, Prepartita, Riscaldamento, Avvio partita (predefinito: Mai). Luminosità colore: 0-10 (predefinito: 5). Colore: Bianco, rosso, arancione, giallo, verde, turchese, blu, viola, colore della squadra (predefinito: Arancione). Filtro colore squadra iniziale: Nessuno, squadra 1-16 (predefinito: Nessuno). Ha un effetto solo se il colore è impostato su "Colore della squadra". Attiva tempo di interazione: imposta quanto tempo impiega la luce ad accendersi quando un giocatore interagisce con essa. Immediato, 1-5 secondi (predefinito: Immediato). Attiva filtro squadra: Determina quale squadra può accendere la luce. Nessuno, tutti, squadra 1-16 (predefinito: Nessuno). Disattiva tempo di interazione: Imposta quanto ci impiega la luce a spegnersi quando un giocatore interagisce con essa. Immediato, 1-5 secondi (predefinito: Immediato). Disattiva filtro squadra: Determina quale squadra può spegnere la luce. Nessuno, tutti, squadra 1-16 (predefinito: Nessuno). Supporto per i ricevitori Attiva alla ricezione da: Nessun canale, Canale 1-50 (predefinito: nessun canale). Disattiva alla ricezione da: Nessun canale, Canale 1-50 (predefinito: Nessun canale). Attiva/disattiva alla ricezione da: Nessun canale, Canale 1-50 (predefinito: Nessun canale). Ripristina alla ricezione da: Ripristina le impostazioni luce a quelle predefinite. Nessun canale, Canale 1-50 (predefinito: Nessun canale). Imposta il colore squadra alla ricezione da: Imposta il colore della luce in base a quello della squadra del giocatore principale. Nessun canale, Canale 1-50 (predefinito: Nessun canale).

Aggiunti oggetti in più al Deposito visitatori Magazzino Muffito.

Aggiunti oggetti in più alla Galleria oggetti Magazzino Muffito e Tavola calda.

Correzione dei bug

Corretta la grafia della parola "Immediato" nelle descrizioni in inglese delle gallerie degli Eroi e dei Criminali.

Gli effetti di guarigione di Cubo Kevin non perdureranno dopo l'eliminazione del Cubo Kevin dall'isola da parte dei creatori.

Sostituite le colonne mancante agli angoli del prefabbricato Tomba infestata.

DISPOSITIVI

Aggiunto il dispositivo Posizionatore creature. Ti permette di posizionare creature singole sulla mappa nei punti in cui vuoi tu. Se l'hai posizionato, il Responsabile creature si occuperà anche delle creature generate in questo modo. Tipo di creatura: Fiera, Fiera rossa, Bruto, Bruto rosso, A distanza, Megabruto, Fiera del Ghiaccio, Fiera del Ghiaccio maggiore, Bruto del Ghiaccio, Bruto del Ghiaccio maggiore, A distanza ghiaccio, Demone venefico, Bruto esplosivo (predefinito: Fiera). Portata di attivazione: 1-15 unità (predefinito: 7 unità). Visibilità generatore effetti: Sì, no (predefinito: Sì). Attiva su fase di gioco: Mai, Riscaldamento, Avvio del gioco (predefinito: Avvio del gioco). Tipo di rimozione: Distanza dal nemico, Distanza dal generatore (predefinito: Distanza dal nemico). Distanza rimozione: 1-20 unità (predefinito: 9 unità). Genera solo se necessario: Si può usare per evitare che si generi una nuova creatura, anche per effetto degli attivatori, se quella generata in precedenza da questo dispositivo è ancora viva. Sì, no (predefinito: Sì). Genera alla ricezione da: Nessun canale, 1-50 (predefinito: Nessun canale). Rimuovi alla ricezione da: Nessun canale, 1-50 (predefinito: Nessun canale). All'eliminazione trasmetti su: Nessun canale, 1-50 (predefinito: Nessun canale).

Aggiunto il dispositivo impostazioni round: Permette di personalizzare le impostazioni di tutti i round o di un round specifico delle tue partite. Può essere attivato o disattivato con i ricevitori durante la partita per permettere una personalizzazione maggiore. Round: Indica a quale round si applicano le impostazioni. Tutti, 1-100 (predefinito: Tutti). Si abilita all'avvio del minigioco: Abilitato, Disabilitato (predefinito: Abilitato). Mantieni oggetti tra un round e l'altro: Senza override, no, sì (predefinito: Senza override). Mantieni le risorse tra un round e l'altro: Senza override, nessuno, 25%, 50%, 75%, 100% (predefinito: Senza override). Ricarica e rifornisci le armi ogni round: Senza override, no, sì (predefinito: Senza override). Legno assegnato per round: Nessuno, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000 (predefinito: Nessuno). Metallo assegnato per round: Nessuno, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000 (predefinito: Nessuno). Pietra assegnata per round: Nessuno, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000 (predefinito: Nessuno). Legno assegnato ai vincitori ogni round: Nessuno, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000 (predefinito: Nessuno). Metallo assegnato ai vincitori ogni round: Nessuno, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000 (predefinito: Nessuno). Pietra assegnata ai vincitori ogni round: Nessuno, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000 (predefinito: Nessuno). Vince chi resta in piedi: Senza override, no, sì (predefinito: Senza override). Supporto per i ricevitori: Abilita alla ricezione da: Nessun canale, 1-50 (predefinito: Nessun canale). Disabilita alla ricezione da: Nessun canale, 1-50 (predefinito: Nessun canale). Disabilita le condizioni di fine round alla ricezione da: Nessun canale, 1-50 (predefinito: Nessun canale).

Aggiunti valori in più all'opzione Tempo di rigenerazione sul dispositivo sentinella: 10 secondi, 15 secondi, 20 secondi, 25 secondi, 30 secondi, 40 secondi, 50 secondi, 60 secondi.

Aggiunta una nuova opzione Attivatore al dispositivo generatore oggetti di cattura. Alla restituzione dell'oggetto trasmetti su: Quando l'oggetto di cattura rilasciato viene restituito, trasmette un segnale sul canale selezionato. Nessun canale, 1-50 (predefinito: Nessun canale).

Modificata la modalità di disattivazione del dispositivo generatore oggetti di cattura. Alla disattivazione del dispositivo, l'oggetto di cattura verrà rimosso se non è stato raccolto.

Aggiunte nuove opzioni al dispositivo generatore di palle. Materiale palla: Predefinito (blu), bianco, rosso, giallo, verde, toni di grigio, cromo (predefinito: Predefinito). Attiva guscio energetico: Disattivato, Attivato (predefinito: Disattivato).

Aggiunto un nuovo oggetto alla Galleria collezionabili: Zucca.

Aggiunta una nuova opzione al dispositivo Responsabile Oggettomatic: Salute oggetto: Sceglie se stabilire la salute in base alla grandezza dell'oggetto o se attenersi alle impostazioni salute nelle Impostazioni di gioco o di squadra del dispositivo. Varia secondo la dimensione, senza override (predefinito: Varia secondo la dimensione).

Aggiunti nuovi brani al dispositivo Radio: Hotel infestato, Notte ambiente, Accampamento squarciatrice, Minaccia bassa, Pipistrelli ambiente, Scricchiolio ambiente 1, Scricchiolio ambiente 2, Scricchiolio ambiente 3, Scricchiolio ambiente 4, Scricchiolio ambiente 5, Scricchiolio ambiente 6, Grilli ambiente, Gocciolio ambiente, Fuoco ambiente 1, Fuoco ambiente 2, Assi pavimento ambiente 1, Assi pavimento ambiente 2, Assi pavimento ambiente 3, Insetti ambiente, Paesaggio sonoro ambiente 1, Paesaggio sonoro ambiente 2, Paesaggio sonoro ambiente 3, Voci ambiente, Vento ambiente 1, Vento ambiente 2, Vento ambiente 3, Vento ambiente 4 e Sussurri vento ambiente.

Aggiunti nuovi suoni al dispositivo Altoparlante: Halloween misterioso, Halloween negativo, Halloween positivo, Spavento di Halloween A, Spavento di Halloween B, Segreto di Halloween, Inizio di Halloween, Vittoria di Halloween, Pipistrelli di Halloween, Fantasmi di Halloween, Risata di Halloween A, Risata di Halloween B, Canti di Halloween e Sussurri di Halloween.

Correzione dei bug

Quando gli attivatori vengono lanciati, si genereranno nella posizione designata.

Ora il dispositivo Messaggio interfaccia mostrerà i messaggi in modo regolare sulle isole MAT o pubblicate.

Risolto un problema per cui i distributori automatici non funzionavano se generavano un oggetto che non era stato raccolto prima della fine della partita precedente.

Risolto un problema riguardante l'attivatore "Alla generazione dell'oggetto trasmetti su" per cui l'oggetto di un distributore automatico veniva generato con un altro attivatore.

Risolto un problema per cui le impostazioni La mia Isola diminuivano la salute di un B.R.U.T.O. a 100.

L'effetto rallentamento alla fine della partita non influirà più sui giocatori che sono sullo stesso server ma non partecipano alla partita.

Risolti vari problemi con il dispositivo Area di cattura: Ora i giocatori potranno catturare correttamente gli oggetti che raccolgono all'interno dell'Area. Ora il Filtro cattura oggetto giocatore funziona correttamente. Aggiornato lo strumento per Consuma oggetto nell'opzione Punteggio.

Il dispositivo Obiettivo non mostra più un valore di salute sbagliato agli spettatori che si sono uniti a una partita in corso.

INTERFACCIA UTENTE E SOCIAL

Aggiornamenti dello stile dell'interfaccia utente di Crea isola.

Correzione dei bug

Risolto un problema per cui i giocatori potevano interagire con il menu delle impostazioni La mia Isola durante una partita se avevano lasciato il menu aperto all'inizio della partita.

MOBILE

Correzione dei bug

Ora la Galleria Eroi/Criminali è visibile.

Il tapis roulant all'interno del prefabbricato Maniero per eroi non mostra più il pulsante "Apri"

È infine stato annunciato l'arrivo di un nuovo mini-evento per la modalità Salva il Mondo, durante il quale potrete completare alcuni incarichi per il Direttore Riggs.