Fortnite 10: addio alle sfide gratis, arrivano le missioni esclusive per il Pass Battaglia

Con l'arrivo di Fortnite Stagione 10 Epic Games ha rivoluzionato il sistema delle sfide settimanali della modalità Battle Royale, rimuovendo di fatto interamente le Sfide e introducendo le Missioni, sempre a cadenza settimanale. Tutto bene dunque? Non proprio.

Fino alla Stagione 9 il Pass della Battaglia (in vendita a 950 V-Buck) permetteva di accedere a tutte le Sfide della Settimana mentre coloro che non possedevano il Battle Pass potevano comunque divertirsi con tre sfide gratis, senza necessariamente bisogno di spendere denaro per l'acquisto del ticket.

Adesso però non è più così, le nuove Missioni (concettualmente identiche alle Sfide, con obiettivi da portare a termine e relative ricompense) sono accessibili esclusivamente a coloro che hanno acquistato il Pass della Battaglia X mentre i giocatori non paganti non avranno accesso a questa componente.

Si tratta di un problema non di poco conto per quei milioni di giocatori che negli ultimi due anni hanno preso parte a centinaia di sfide settimanali senza dover pagare nulla. Non sappiamo se questo importante cambiamento riguarderà solamente la Stagione 10 o se verrà mantenuto anche in futuro, restiamo in attesa di comunicazioni da parte di Epic Games.