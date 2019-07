Fortnite 10: arrivano i robot? La nuova immagine teaser mostra un mech!

Come previsto, alle 16:00 di lunedì 29 luglio Epic Games ha pubblicato la prima immagine teaser di Fortnite Stagione 10, dopo il logo diffuso nel weekend al termine della Fortnite World Cup 2019.

Un'immagine decisamente particolare, che mostra la sagoma in ombra di un gigantesco robottone, che i mech siano destinati a fare la loro comparsa in Fortnite? Sembra proprio di sì! Questo è solamente il primo di una serie di teaser che seguiranno sicuramente anche nelle giornata di martedì 30 e mercoledì 31 luglio, in attesa dell'avvio di Fortnite Stagione 10 il primo agosto.

Epic Games darà il via alla nuova season con l'aggiornamento 10.0 disponibile dalle prime ore del mattino, con un probabile downtime di Fortnite tra le 10:00 e le 12:00, ora italiana. Al momento non sono noti i contenuti di questa stagione anche se si parla insistentemente dei viaggi nel tempo, oltre ad una serie di eventi a tema con l'estate. Fortnite Stagione 10 proseguirà fino alla fine di ottobre, quando lascerà spazio alla Season 11 che ci terrà compagnia fino alla fine dell'anno, ospitando gli eventi a tema Natale e Capodanno.

Cosa vi aspettate da Fortnite Stagione 10? Quale focus vorreste per quanto riguarda il tema e la mappa? Lo spazio commenti qui sotto è vostra disposizione!