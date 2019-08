Fortnite 10: come completare tutte le missioni Spaccatutto della Settimana 5

Anche questo giovedì le missioni di Fortnite Battaglia Reale si sono aggiornate per accogliere le sfide della Settimana 5, intitolate Blockbuster. In questa guida vi aiuteremo a completarle tutte senza particolari problemi.

Ecco di seguito le missioni e i nostri consigli per portarle a termine nel minor tempo possibile:

Missioni Spaccatutto

Atterra a Magazzino Muffito e poi visita la Meteora in un’unica partita (0/1)

Si tratta di una sfida molto semplice e, per completarla, vi basterà prima atterrare a lande Letali e poi raggiungere la Meteora. Nel caso doveste incontrare qualche difficoltà, vi consigliamo di completare la sfida nella modalità Rissa a Squadre, dove eventuali nemici non vi fermeranno a causa della possibilità di ritornare in gioco.

Raccogli materiali al Quartiere (0/300)

Anche in questo caso il completamento della sfida è piuttosto semplice, dal momento che tutto ciò che viene chiesto è di atterrare al Quartiere e raccogliere materiali. Distruggete qualsiasi cosa vi si pari davanti a colpi di piccone e dovreste riuscire a completare questa missione in men che non si dica.

Atterra su un Maniero per Eroi cadente e su un Rifugio per Criminali abbandonato (0/1)

Per riuscire a completare questa sfida dovrete atterrare in due diversi luoghi della mappa e, fortunatamente, non bisognerà farlo in una sola partita. Se avete bisogno d’aiuto, sulle nostre pagine trovate la guida alla posizione della villa degli eroi e del nascondiglio dei cattivi.

Infliggi danni agli avversari in un’area a bassa gravità (0/250)

Per completare questa missione vi consigliamo di atterrare subito a Sponde del Saccheggio, raccogliere un’arma qualsiasi e attaccare gli avversari nei paraggi. Non dovrete necessariamente eliminare i nemici, quindi basterà fargli un bel po’ di danno.

Cerca tra una telecamera in un seminterrato, una testa di pietra innevata e un camion dorato (0/1)

Proprio come tutte le altre sfide di questa tipologia, per riuscire a completarla non dovrete far altro che raggiungere uno specifico punto della mappa. Sulle nostre pagine trovate una pratica guida sul luogo situato tra un seminterrato, una testa di pietra e un camion dorato.

Consuma frutta, funghi o oggetti con glitch (0/10)

Questa sfida non dovrebbe darvi particolari problemi e, per completarla, vi consigliamo di concentrarvi principalmente sui funghi. Sarà infatti più probabile che siate a corto di scudo che a corto di vita nelle fasi iniziali di una partita e potrete mangiare 10 funghi tutti d’un fiato recandovi nell’area tra Spiagge Snob, Montagnole Maledette e Parco Pacifico.

Interagisci con distributori automatici in partite diverse (0/3)

Questa missione non vi chiede altro che interagire con un distributore automatico in partite diverse. Se avete difficoltà nel reperirli, potete dare un’occhiata alla nostra mappa dei distributori automatici di Fortnite, che vi aiuterà a trovarli velocemente.

Missioni Spaccatutto Prestigio

Eliminazioni a Magazzino Muffito o sulla Meteora (0/3)

Per completare questa sfida dovrete eliminare 3 avversari in una di queste due aree. Non bisogna effettuare le 3 uccisioni in un’unica partita, quindi provate più volte ad atterrare in uno di questi luoghi fino a quando non riuscirete ad uscirne vittoriosi. In caso di difficoltà potete sempre fare un tentativo con la Rissa a Squadre, sperando che il cerchio si chiuda proprio su Magazzino Muffito.

Cerca forzieri o scatole di munizioni al Quartiere (0/7)

Portare a termine questa sfida non dovrebbe essere molto impegnativo, dal momento che il Quartiere è sempre un’area molto ricca sia di forzieri che di scatole di munizioni. Atterrate lì e raccogliete tutto ciò che vi si para davanti.

Cerca forzieri nel Maniero per Eroi cadente e nel Rifugio per Criminali abbandonato (0/7)

Per questa missione vi consigliamo di dare uno sguardo ancora una volta alla guida sulla posizione della villa degli eroi e del nascondiglio dei cattivi, così da sapere esattamente dove atterrare e cercare forzieri da aprire.

Infliggi danni con armi esplosive (0/500)

Il modo più veloce per completare questa missione è quello di avviare una partita nella modalità Rissa a Squadre, cercare un lanciagranate o un lanciarazzi e iniziare ad eliminare quanti più nemici possibile. Questo genere di armi è spesso presente nelle casse di rifornimenti aerei, quindi teneteli d’occhio e cercate di raccogliere il loro contenuto prima che lo facciano gli altri.

Cerca tra un telefono a disco, una forchetta con coltello e una casa sulla collina ricoperta di poster di Omega e Carburo (0/1)

Anche in questo caso dovrete andare in un punto specifico della mappa. Se non avete idea di dove si trovino questi oggetti, sulle nostre pagine trovate il punto tra un telefono, una forchetta e una casa sulla collina ricoperta di poster di Omega e Carburo.

Consuma frutta, funghi o oggetti con glitch in un’unica partita (0/8)

Il consiglio per completare questa missione è lo stesso che vi abbiamo dato prima. Andate nell'area situata tra Spiagge Snob, Montagnole Maledette e Parco Pacifico per raccogliere 8 diversi funghi.

Raccogli materiali al Quartiere o a Magazzino Muffito in un’unica partita (0/300)

Si tratta in questo caso di una sfida molto simile a quella vista poco sopra con l’unica differenza che, in questo caso, dovrete ottenere i materiali in un’unica partita. Il modo migliore per completare questa missione è quello di atterrare il più velocemente possibile in una delle due aree e iniziare a raccogliere grosse quantità di materiali. Un altro modo potrebbe invece essere quello di entrare in un mech BRUTO nella modalità Rissa a Squadre e distruggere le strutture per ottenere in pochi secondi tutti e 300 i materiali.