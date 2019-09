Fortnite 10: come completare tutte le missioni Boogie Down della Settimana 6

Le missioni della Settimana 6 della Stagione 10 di Fortnite Battaglia Reale sono finalmente arrivate ed è quindi giunto il momento di pubblicare i nostri consigli per aiutarvi a completarle tutte nel minor tempo possibile.

Ecco di seguito l’elenco delle missioni e qualche trucchetto per velocizzarne il completamento:

Missioni Boogie Down

Colpisci un nemico con una Bomba Ballerina (0/2)

Nulla di più semplice, vi basterà infatti trovare qualche granata ballerina in giro per la mappa (si tratta di un oggetto piuttosto comune e presente soprattutto nei forzieri), lanciarla su un nemico e farlo ballare. Ripetete il procedimento per due volte e il gioco è fatto.

Balla di fronte ad una statua a forma di pipistrello, in una piscina sopraelevata e su un sedile per giganti (0/1)

Per completare questa missione dovrete recarvi in tre diversi luoghi della mappa e ballare di fronte ad altrettanti oggetti. Sulle nostre pagine potete trovare una pratica guida nella quale vi illustriamo la posizione della statua a forma di pipistrello, della piscina e del sedile per giganti.

Ottieni un’eliminazione con un fucile pesante, un fucile d’assalto e una mitraglietta (0/1)

Anche in questo caso si tratta di una sfida molto semplice da completare, soprattutto se si approfitta della Rissa a Squadre per portarla a termine. Eliminate un nemico con ciascuna delle tre tipologie di armi (anche in partite diverse) e potrete proseguire con le altre missioni.

Percorri 100 metri ballando (0/100)

Per poter superare questa missione dovrete necessariamente aver sbloccato almeno una delle emote che consentono al giocatore di camminare durante la loro esecuzione. Se non avete la danza del pollo della Stagione 9 potete completare la sfida iniziando a camminare dopo aver attivato l’emote che si sblocca al livello 14 del Pass Battaglia di questa stagione.

Visita un pianoforte gigante (0/1)

Anche questa sfida è piuttosto semplice e richiede semplicemente di far visita all'enorme strumento musicale che si trova nei pressi di Rifugio Ritirato. Se avete difficoltà nel trovarlo potete sempre dare uno sguardo alla nostra guida sulla posizione del pianoforte gigante di Fortnite.

Distruggi i cartelli “vietato ballare” (0/3)

Questa volta non bisognerà ballare di fronte ai cartelli “vietato ballare” sparsi per la mappa, ma dovrete distruggerli con un piccone. Sulle nostre pagine trovate la posizione dei tre cartelli vietato ballare di Fortnite più facili da raggiungere.

Balla in un BRUTO in partite diverse (0/3)

Anche questa missione coinvolge le emote e, per completarla, dovrete entrare all'interno di un mech BRUTO e ballare in tre diverse partite. Il consiglio che possiamo darvi è quello di completare la missione nella modalità Rissa a Squadre, dove procurarsi uno di questi possenti veicoli non è poi così difficile.

Missioni Boogie Down Prestigio

Danneggia nemici sotto l’effetto di una Bomba Ballerina (0/2)

Questa potrebbe essere la sfida più fastidiosa da completare tra quelle di questa settimana, dal momento che non solo dovrete colpire un nemico con una bomba ballerina, ma dovrete anche danneggiarlo mentre è intento a ballare. Un trucchetto che potrebbe semplificarvi la vita consiste nell'abilitare l’assistenza gruppo, così che un giocatore possa occuparsi di colpire il nemico con la bomba e l’altro sia pronto a colpirlo.

Balla di fronte ad una statua a forma di pipistrello, in una piscina sopraelevata e su un sedile per giganti in un’unica partita (0/1)

Esattamente come prima, dovrete raggiungere la statua del pipistrello, la piscina volante e la sedia per giganti. L’unica differenza sostanziale rispetto alla precedente sfida consiste nell'obbligo di dover ballare di fronte ai tre oggetti in un’unica partita. Anche questa volta potrete facilitarvi le cose chiedendo aiuto ad un amico e attivando l’assistenza gruppo, così che ognuno si diriga verso uno dei tre oggetti per completare la missione in una manciata di secondi.

Ottieni un’eliminazione con un fucile da cecchino, una pistola e un’arma esplosiva (0/1)

Ancora una volta bisognerà eliminare degli avversari con armi appartenenti a categorie diverse e non necessariamente in un’unica partita. Armatevi di pazienza, avviate un paio di partite in modalità Rissa a Squadre e cercate di trovare tutte le armi necessarie al completamento della missione.

Balla con gli altri per far alzare la Strobosfera in un hangar nel ghiaccio (0/1)

Per portare a termine questa sfida bisognerà far visita alla sala da ballo nascosta all'interno di un hangar e ballare con gli altri giocatori. Per maggiori informazioni sulla posizione della strobosfera in Fortnite, potete far riferimento alla nostra guida.

Suona lo spartito su un pianoforte gigante (0/1)

Questa missione vi chiederà ancora una volta di recarvi al pianoforte gigante di Fortnite, situato nei pressi di Rifugio Ritirato. Stavolta, però, non vi basterà avvicinarvi allo strumento e dovrete suonare lo spartito che si trova proprio lì vicino.

Balla subito dopo aver aperto un rifornimento aereo in partite diverse (0/3)

Si tratta di un’altra missione perfetta per la modalità Rissa a Squadre, nella quale piovono numerosi rifornimenti aerei. Tutto ciò che dovrete fare sarà aprire una delle casse azzurre e ballare subito dopo. Fate la stessa cosa in tre partite diverse e la sfida è completata.

Balla dietro la console da DJ in una discoteca con il costume Yond3r (0/1)

L’ultima delle sfide prestigio di questa settimana vi chiede nuovamente di ballare e, per completarla, dovrete necessariamente indossare il costume Yond3r del Pass Battaglia Della Stagione 10. Sulle nostre pagine trovate la posizione esatta della console da DJ in Fortnite.