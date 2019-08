Fortnite 10: guida a tutte le missioni a tempo Catastrofico della Settimana 5

Anche questa settimana sono tornate le sfide a tempo gratuite di Fortnite Battaglia Reale, particolarmente utili per chi vuole ottenere qualche stella aggiuntiva per salire di livello nel pass stagionale.

Ecco di seguito le sfide, le quali verranno proposte ai giocatori a distanza di 24 ore l’una dall'altra:

Infliggi danni agli avversari con un piccone (0/100)

Questa è una delle sfide che vengono puntualmente riproposte all'interno del battle royale di Epic Games ed esistono fondamentalmente due diversi metodi per completarla. Il primo è quello di giocare alla modalità Solo, atterrare in un luogo affollato e aggredire i giocatori sprovvisti di armi. L’altro, invece, consiste nell'avviare una partita in Rissa a Squadre e correre verso i giocatori ignari della vostra presenza per dargli qualche colpo. Solitamente ai bordi della mappa si trova sempre qualche giocatore inattivo, potreste approfittarne per completare immediatamente la sfida.

Eliminazioni da una distanza di almeno 50 metri (0/3)

Per completare questa sfida non dovrete far altro che eliminare avversari da una distanza medio-alta. Se i fucili da cecchino proprio non fanno per poi e non riuscite a completare la sfida nelle modalità classiche, potete sempre approfittare della Rissa a Squadre e sperare di trovare un fucile d’assalto con mirino per uccidere qualche giocatore inattivo o distratto in lontananza.

Utilizza trappole in partite diverse (0/3)

Questa è forse la sfida più semplice tra quelle proposte nella Settimana 5. Vi basterà utilizzare un oggetto dello slot trappola in tre partite diverse e il gioco è fatto. Oltre alle trappole, valgono per la sfida anche i falò confortevoli e i trampolini di lancio, i quali possono spesso essere trovati nei rifornimenti aerei.

Posizionati nella Top 5 in modalità coppie o squadre (0/1)

Per portare a termine questa sfida dovrete arrivare almeno quinti nella modalità a coppie o a squadre. Se non siete particolarmente abili e trovate grosse difficoltà a giungere fino alle fasi finali di una partita, vi consigliamo di impostare il matchmaking su “non riempire” (in questo modo non troverete dei compagni), avviare una partita nella modalità a squadre e nascondersi in un cespuglio nella parte centrale della mappa fino a quando il numero di giocatori non cala drasticamente (sotto i 10 per le coppie, sotto 20 per le squadre).

Infliggi danni agli avversari dall’alto (0/500)

Completare questa sfida è molto semplice, dal momento che basta raggiungere un luogo sopraelevato e danneggiare i nemici sotto di voi. Procuratevi un’arma dotata di mirino e nelle fasi finali di un match di Rissa a Squadre sarà un gioco da ragazzi portare a termine la sfida.

Visita Rifugio Ritirato e Laguna Languida in una sola partita (0/2)

Proprio come in tutte le altre sfide di questa tipologia, vi toccherà far visita ad entrambi i luoghi indicati nell'arco di una sola partita. Il consiglio è quello di procurarsi un mezzo come lo snowboard per muoversi velocemente e sfuggire ad eventuali nemici che potrebbero essere presenti sul vostro cammino. Per semplificare al massimo la sfida potete sempre attivare l’assistenza gruppo con un amico, così che ognuno atterri su uno dei due luoghi. Così facendo completerete la missione in una manciata di secondi.

Cerca forzieri a Condotti Confusi o Montagnole Maledette (0/7)

Per questa missione non ci sono indicazioni o consigli particolari da dare. Semplicemente atterrate a Condotti Confusi o a Montagnole Maledette e aprire quanti più forzieri potete. Se volete agire indisturbati potete farlo nella modalità Rissa a Squadre, dove aree più remote come Montagnole Maledette vengono ignorate dai giocatori.

Una volta completate almeno tre sfide e sbloccata la schermata di caricamento segreta, potrete andare a recuperare la Stella Segreta della Settimana 5, utile ad ottenere un livello extra del Pass Battaglia della Stagione 10. Avete già portato a termine tutte le missioni Blockbuster di Fortnite?