Fortnite 10: come completare tutte le missioni Distruggi e Arraffa della Settimana 4

I giocatori in possesso del Pass Battaglia della Stagione 10 di Fortnite possono dedicarsi alle nuove missioni Distruggi e Arraffa della Settimana 4. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarle a termine tutte.

Di seguito elenchiamo tutte le missioni Distruggi e Arraffa della Settimana 4 di Fortnite Stagione 10, spiegandovi come completarle.

Missioni Distruggi e Arraffa normali

Trova un forziere entro 60 secondi dal lancio

Si tratta di una missione molto semplice. Cercate di atterrare vicino a una casa o a un edificio, entrate al suo interno e aprite il primo forziere che vi capita sott'occhio. L'operazione andrà ripetuta in tre partite differenti.

Atterra in un Punto Caldo in partite diverse

Vi rimandiamo alla nostre guida che vi spiega come atterrare in un Punto Caldo in partite diverse.

Infliggi danni entro 30 secondi dall'utilizzo di una Piattaforma di Lancio

In questo caso dovrete infliggere almeno 100 punti danno dopo aver utilizzato una Piattaforma di Lancio, entro 30 secondo dal suo utilizzo. Vi consigliamo di completare questa missione nella modalità Team Rumble, dove troverete diverse Piattaforme di Lancio disseminate nella mappa.

Trova 2 forzieri entro 30 secondi l'uno dall'altro

Vi rimandiamo alla nostra guida che vi spiega dove trovare 3 forzieri entro 30 secondi.

Raccogli un oggetto leggendario in diverse partite

Questa missione richiede di raccogliere un oggetto leggendario nell'arco di tre partite differenti. Vi consigliamo di giocare nella modalità Team Rumble, tenendo d'occhio le consegne di rifornimenti.

Cerca una consegna di rifornimenti entro 10 secondi dall'atterraggio

Anche in questo caso vi consigliamo di giocare nella modalità Team Rumble. Le consegne di rifornimenti vengono rilasciate periodicamente. Appena ne vedete una, sparategli per farla cadere velocemente al suolo, avvicinatevi al punto di atterraggio e interagite con essa.

Infliggi danni ai nemici nei Punti Caldi

I Punti Caldi della mappa vengono selezionati casualmente in ogni partita, e potete riconoscerli dal fatto che il nome della location viene colorato di giallo. Raggiungete un Punto Caldo e infliggete almeno 200 punti danno ai nemici per completare la missione.

Missioni Distruggi e Arraffa prestigio

Trova un forziere entro 30 secondi dal lancio

Atterrate il più rapidamente possibile verso Sponde del Saccheggio. In questa location troverete facilmente dei forzieri. Potrete avvistarli anche dall'alto.

Distruggi Trasportatori di bottino entro 60 secondi dall'atterraggio

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come distruggere i Trasportatori di bottino entro 60 secondi dall'atterraggio.

Elimina un avversario entro 30 secondi dall'utilizzo di una Piattaforma di Lancio

Giocate nella modalità Team Rumble. Troverete una buona quantità di Piattaforme di Lancio: usatene una quando vedete almeno un nemico nelle vicinanze, e poi eliminatelo con le armi a vostra disposizione.

Trova 3 forzieri entro 30 secondi l'uno dall'altro

Vi rimandiamo alla nostra guida che vi spiega dove trovare 3 forzieri entro 30 secondi.

Raccogli 3 oggetti leggendari in una singola partita

Il modo migliore per completare questa missione è quello di giocare in gruppo alla modalità Team Rumble, andando a caccia delle consegne di rifornimenti.

Raccogli 100 unità di ogni materiale entro 60 secondi dall'atterraggio

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la missione che richiede di raccogliere 100 unità di ogni materiale entro 60 secondi dall'atterraggio.

Elimina un avversario in un Punto Caldo

Questa missione richiede di eliminare tre avversari in un Punto Caldo, e potrete completarla anche nell'arco di più partite. Tutto quello che dovete fare è raggiungere un Punto Caldo (le location con le lettere gialle sulla mappa) ed eliminare i nemici con le armi a vostra disposizione.