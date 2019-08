Fortnite 10: come completare le missioni a tempo Gli Avanzi della Settimana 3

Anche nella Settimana 3 della Stagione X di Fortnite Battaglia Reale sono arrivate le sfide a tempo gratuite intitolate Gli Avanzi. In questa guida vi daremo qualche consiglio su come completarle nel minor tempo possibile.

Prima di iniziare a proporvi la nostra guida, vi ricordiamo che le missioni Gli Avanzi saranno disponibili solo nell'arco della Settimana 3 di questa stagione e le missioni verranno sbloccate ogni 24 ore.

Ecco di seguito l'elenco completo delle sfide:

Infliggi danni agli avversari con armi esplosive (0/250)

Per completare questa sfida vi consigliamo di avviare una partita di Rissa a Squadre, dove gli scontri sono piuttosto caotici ed eliminare o danneggiare nemici con le granate può essere abbastanza semplice. Approfittate anche delle casse rifornimenti che atterreranno costantemente e all'interno delle quali potreste trovare dei lanciagranate di prossimità.

Eliminazioni con Fucile Pesante (0/5)

Anche in questo caso la Rissa a Squadre è vostra amica. Procuratevi un qualsiasi Fucile a Pompa e seminate morte e distruzione tra gli avversari fino al raggiungimento dell'obiettivo, ovvero cinque diverse uccisioni.

Elimina membri dell’orda a Corso Commercio (0/20)

Si tratta di un altro obiettivo molto semplice che richiede di visitare la nuova Zona Fenditura: Corso Commercio. Atterrate lì, procuratevi un'arma e iniziate ad eliminare quanti più mostri possibile. Nel caso non aveste a disposizione una qualsiasi arma, potete sempre prendere l'orda a picconate.

Sopravvivi agli avversari nella modalità Coppie o Squadre (0/150)

Il metodo più veloce per completare questa sfida è quello di selezionare la modalità Coppie con l'opzione "non riempire" nel menu e in questo modo parteciperete alla partita senza un compagno. Atterrate in un'area centrale della mappa, nascondetevi in un cespuglio e aspettate che la partita finisca o che la Tempesta vi uccida. In un paio di tentativi dovreste riuscire a portare a casa l'obiettivo.

Utilizza oggetti da lancio in partite diverse (0/3)

Anche questa sfida è estremamente semplice e richiede di utilizzare un oggetto da lancio in tre diverse partite. Vi basterà lanciare una granata, una tempesta in bottiglia o una fialetta puzzolente per completare l'obiettivo. Ripetetelo in tre partite e avrete completato la missione.

Visita Palmeto Paradisiaco e Approdo Avventurato nella stessa partita (0/2)

Il metodo più rapido per completare questa sfida è quello dell'assistenza gruppo. Attivate l'assistenza per la sfida, chiedete ad un amico di aiutarvi e accordatevi sul luogo d'atterraggio. Basterà che uno si diriga a Palmeto Paradisiaco e uno ad Approdo Avventurato per completare la sfida in pochi secondi.

Cerca Forzieri a Borgo Bislacco o Piste Polari (0/7)

Il modo migliore per completare rapidamente la sfida è quello di avviare una partita in Rissa a Squadre e atterrare a Piste Polari, luogo poco frequentato dai giocatori di Fortnite. Non dovreste avere troppi problemi a trovare tutti i forzieri.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate che la guida completa alle sfide I Mondi si Scontrano di Fortnite e la posizione della Stella Segreta della Settimana 3 della Stagione X.