Fortnite 10: come completare le missioni a tempo Il Ritorno della Settimana 6

La Settimana 6 della Stagione X di Fortnite Battaglia Reale è appena iniziata e, al solito, sono state pubblicate anche le nuove a sfide a tempo gratuite, le quali non richiedono necessariamente di essere in possesso del Pass Battaglia per poter essere completate.

Ecco di seguito tutte le missioni, che verranno messe online ogni giorno alle ore 16:

Eliminazioni con fucile di precisione (0/1)

Questa prima sfida a tempo non dovrebbe darvi particolari problemi e vi basterà eliminare un solo nemico con un fucile da cecchino per superarla. Nel peggiore dei casi potete al solito ricorrere all'utilissima modalità Rissa a Squadre, dove potete approfittarne per far fuori un nemico fermo o distratto.

Sopravvivi agli avversari in modalità Solo o Coppie (0/150)

Questa è forse la sfida più semplice tra quelle proposte, dal momento che potreste completarla senza nemmeno accorgervene. Se invece avete fretta e volete completarla nel minor tempo possibile, il miglior consiglio che possiamo darvi è quello di avviare una partita in modalità Solo, nascondersi in un cespuglio al centro della mappa e attendere fino al termine della partita.

Infliggi danni agli avversari utilizzando armi con mirino (0/500)

In questo caso dovrete semplicemente danneggiare i nemici senza necessariamente eliminarli con l’aiuto di armi dotate di mirino. Uno dei metodi migliori per completare questa sfida è quello di procurarsi un fucile d’assalto con mirino nella modalità Rissa a Squadre e cercare di fare quanti più danni possibile.

Cerca scatole di munizioni a Lande Letali o Rifugio Ritirato (0/7)

Anche questa missione dovrebbe essere piuttosto semplice, dal momento che dovrete semplicemente atterrare in uno dei due luoghi indicati ed aprire il maggior numero possibile di scatole di munizioni. Ripetete il tutto fino a quando non ne avrete raccolte 7 per completare la sfida.

Utilizza diversi oggetti da lancio in un’unica partita (0/2)

Per portare a compimento questa missione dovrete lanciare due oggetti in una sola partita e, dal momento che armi da lancio come le granate sono piuttosto comuni e possono essere raccolte in gruppo, non dovreste avere particolari problemi nel trovarle. Raccogliete almeno due granate e lanciatele dove vi pare, così da completare immediatamente la sfida.

Atterra in cima ad un’Isola Fluttuante e su una Meteora (0/2)

Completare questa sfida richiede di giocare almeno due partite, così che possiate atterrare una volta sull'enorme meteora sospesa sulla mappa e una volta sull'Isola Fluttuante apparsa con l’ultimo aggiornamento. Se non avete idea di quale sia la posizione dell’Isola Fluttuante potete sempre dare un’occhiata alla nostra guida.

Visita Sponde del Saccheggio e Scalini Scatenati in un’unica partita (0/2)

Anche questa settimana dovrete visitare due diversi punti della mappa in una sola partita. Completare da soli questa missione non è difficile, soprattutto se si utilizza un mezzo come l'hoverboard. Se volete velocizzare il tutto, vi basterà attivare l’assistenza gruppo e fare in modo che uno dei vostri amici atterri in un punto e voi nell'altro.



Una volta completate tre di queste sfide potrete inoltre andare a raccogliere la Stella Segreta della Settimana 6 della Stagione X.



Avete già completato tutte le missioni Boogie Down della Settimana 6?