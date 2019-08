Fortnite 10: come completare tutte le Missioni Road Trip della Settimana 1

Finalmente la Stagione 10 di Fortnite è arrivata, proponendo ai giocatori numerose novità, tra cui il nuovo sistema di missioni a sostituzione delle classiche sfide. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare tutte le missioni Road Trip della prima settimana ora disponibili.

Di seguito elenchiamo tutte le missioni Road Trip (comprese quelle Prestigio) della Settimana 1 di Fortnite Stagione 10, spiegandovi come portarle a termine.

Missioni Road Trip

Visita una testa di Durr Burger con spray Drift, un Dinosauro e una Testa di Pietra (0/3)

Nella nostra mini-guida dedicata vi abbiamo indicato le posizioni di testa di Durr Burger, Dinosauro e Testa di Pietra. Non vi resta che visitarle tutte e tre, anche nell'arco di partite diverse.

Infliggi danni agli avversari mentre sei a bordo di un veicolo (0/200)

Come vi abbiamo già spiegato sulle nostre pagine, la missione Infliggi danni agli avversari mentre sei a bordo di un veicolo può essere completate in due modi: salendo a bordo di un B.R.U.T.O. oppure di un Driftboard.

Distruggi i segnali di stop con il costume Catalizzatore (0/10)

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato dove distruggere i segnali di Stop mentre si indossa il costume Catalizzatore.

Usa una Zipline in diverse partite (0/3)

La missione Usa una Zipline in diverse partite può essere completata utilizzando una funivia qualsiasi nell'arco di tre diverse partite. Le trovate vicino alle zone montuose.

Cerca Forzieri in diversi luoghi indicati (0/3)

Non dovrete far altro che cercare i forzieri nei luoghi indicati, vale a dire in tutte quelle location contraddistinte da un nome sulla mappa (come Spiagge Snob, Picco Polare, Rifugio Ritirato ecc.).

Visita Laguna Languida e Approdo Avventurato nella stessa partita (0/1)

Non vi resta che visitare Laguna Languida e Approdo Avventurato nell'arco della stessa partita, evitando di farvi uccidere. Vi consigliamo di giocare nella modalità a squadre.

Ottieni Punti Acrobazia a bordo di un veicolo (0/250.000)

Sulle nostre pagine vi abbiamo già dato alcuni consigli utili per ottenere punti acrobazia a bordo di un veicolo.

Missioni Road Trip Prestigio

Visita una testa di Durrr Burger con il disegno Deriva, un Dinosauro e una statua Testa di Pietra in una singola partita (0/1)

Valgono le stesse indicazioni date per la relativa missione base, con la differenza che in questo caso dovrete visitare le tre strutture nell'arco di una singola partita, prestando attenzione a non farvi uccidere.

Eliminazioni a bordo di un veicolo (0/5)

In questo caso vi consigliamo di procurarvi un B.R.U.T.O. e utilizzarlo per eliminare cinque avversari.

Distruggi i segnali di stop con il costume Catalizzatore in una singola partita (0/7)

Anche in questo caso valgono le stesse indicazioni date per la relativa missione base, con la differenza che dovrete distruggere tutti e 7 i segnali di Stop nell'arco di una singola partita.

Infliggi danni agli avversari mentre utilizzi una Zipline (0/200)

Mentre utilizzate le Zipline, cercate di colpire gli avversari con le vostre armi da fuoco, fino a infliggere un totale di 200 punti danno.

Elimina avversari in diversi luoghi indicati (0/5)

Cercate di eliminare gli avversari quando vi trovate all'interno dei luoghi indicati, in modo da portarvi avanti con questa missione fino a completarla.

Visita diversi luoghi indicati in una singola partita (0/10)

Non dovrete far altro che visitare dieci diversi luoghi indicati. Portatevi avanti con questa missione mentre aprite i forzieri ed eliminate gli avversari.

Ottieni Punti Abilità alla guida di un veicolo in una singola partita (0/500.000)

Valgono gli stessi consigli dati per la relativa missione base. In questo caso, però, dovrete cercare di ottenere 500.000 punti. Sarà abbastanza semplice se vi troverete a bordo di un Driftboard nei pressi di Neoinclinato.