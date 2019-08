Fortnite 10: come completare tutte le missioni Spara e Spera della Settimana 2

State avendo problemi nel completamento delle missioni Spara e Spera della Settimana 2 della Stagione X di Fortnite Battaglia Reale? Nessun problema, poiché in questa guida troverete tutti i consigli per portare a termine ogni singola sfida.

Di seguito trovate l'elenco di missioni standard e prestigio oltre a qualche consiglio su come completarle:

Missioni Spara e Spera

Infliggi danni agli avversari con una mitraglietta (0/500)

Si tratta in questo caso di una sfida molto semplice, soprattutto se affrontata nella modalità Rissa a Squadre. Vi basterà trovare in giro una mitraglietta e infliggere 500 punti danno agli avversari. In questo caso non è necessario eliminare i nemici, basterà semplicemente danneggiarli.

Utilizza uno spray su una Fontana, una Gru da Discarica e un Distributore

Per completare questa sfida bisogna usare uno spray su tre oggetti specifici. Sulle nostre pagine trovate la posizione della Fontana, della Gru e del Distributore.

Utilizza uno spray su diversi Distributori di Benzina (0/3)

Anche in questo caso dovete usare uno spray in diversi luoghi della mappa. Ecco la posizione dei distributori di benzina sulla mappa di Fortnite.

Trova le Bombolette Spray smarrite (0/5)

Questa sfida vi chiederà di andare in giro per la mappa a raccogliere diversi oggetti. Potete trovare la posizione delle bombolette spray smarrite sempre sulle nostre pagine.

Danneggia le strutture nemiche con una Minigun (0/3.000)

Per completare questa sfida dovrete innanzitutto trovare una mitragliatrice, piuttosto comune nei rifornimenti aerei della modalità Rissa a Squadre, e danneggiare un bel po' di strutture. Nella modalità 20 contro 20 non dovrebbe essere molto difficile portarla a termine, dal momento che gli avversari sono soliti costruire un bel po' di strutture nelle fasi finali della partita.

Elimina gli avversari con una mitraglietta ad una distanza minore di 15 metri (0/3)

Niente di più semplice, dovrete trovare una mitraglietta qualsiasi ed eliminare 3 avversari (anche in partite diverse) da una distanza non maggiore di 15 metri. Dal momento che le mitragliette sono efficaci soprattutto a medio e corto raggio non dovreste avere particolari problemi.

Cerca forzieri a Città Pinnacoli (0/7)

Per portare a termine questa sfida bisogna semplicemente aprire diversi forzieri nella nuova area a tema Far West. Il consiglio è quello di completare la sfida nella modalità Rissa a Squadre, dove molte delle aree della mappa sono tranquille e permettono di girare in cerca di forzieri da aprire.

Missioni Spara e Spera Prestigio

Elimina avversari con una mitraglietta in un'unica partita (0/2)

Questa sfida prestigio sarà molto più semplice se completata nella modalità Rissa a Squadre, magari con l'aiuto di un amico tramite l'Assistenza Gruppo.

Cerca forzieri nei container con finestre (0/5)

Per questa sfida dovrete trovare dei container con su il disegno di una finestra. Trovate la posizione dei container di Fortnite nella nostra guida dedicata.

Utilizza uno spray su automobili o furgoni in luoghi nominati diversi (0/6)

Completare questa sfida è molto semplice e vi basterà visitare diverse aree della mappa in cerca di veicoli. Utilizzate uno spray qualsiasi su un veicolo per poi passare alla zona successiva fino al completamento.

Visita diversi cartelloni pubblicitari ricoperti da graffiti in un'unica partita (0/2)

Non dovrete far altro che visitare in un'unica partita due specifici luoghi in cui si trovano dei cartelloni pubblicitari. Sulle nostre pagine trovate la posizione esatta dei cartelloni pubblicitari ricoperti da graffiti.

Infliggi danni agli avversari con una Minigun (500)

Proprio come l'altra sfida che coinvolge la mitragliatrice, vi basterà gettarvi nella mischia in Rissa a Squadre, aprire qualche rifornimento aereo in cerca dell'arma e attaccare gli avversari.

Elimina gli avversari con una mitraglietta a meno di 5 metri di distanza (0/5)

In maniera simile alla sfida standard, dovrete eliminare diversi nemici da una distanza piuttosto breve. Il consiglio è quello di trovare una mitraglietta e cercare di cogliere i nemici alla sprovvista, così che possiate colpirli mortalmente da vicino.

Elimina gli avversari a Città Inclinata con il costume Pinnacoteknica (0/5)

Per completare questa sfida dovrete indossare il costume che si sblocca al livello 23 del Pass Battaglia, paracadutarvi a Città Inclinata ed eliminare alcuni nemici (anche in diverse partite).