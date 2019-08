Fortnite 10: come completare tutte le missioni I Mondi si Scontrano della Settimana 3

La Settimana 3 della Stagione X di Fortnite Battaglia Reale è appena iniziata ed è arrivato il momento di gettarsi nella mischia per completare tutte le missioni settimanali e ottenere le ricompense esclusive.

Ecco di seguito tutti i dettagli su come completare la versione standard e quella prestigio delle sfide di questa settimana:

Missioni I Mondi si Scontrano

Usa una Fenditura (0/1)

Si tratta di una missione estremamente semplice, dal momento che vi basterà utilizzare un portale per completarla. Per rendere tutto più semplice, date un'occhiata alla posizione delle Fenditure di Fortnite.

Visita una Zona Fenditura (0/1)

Per completare questa sfida non dovrete far altro che visitare una delle Zone Fenditure. Se non sapete come trovarle, vi invitiamo a leggere la nostra guida sulla posizione delle Zone Fenditure di Fortnite.

Infliggi danni agli avversari in un Villaggio Vichingo sulla cima di una montagna o a Sponde del Saccheggio (0/200)

Niente di più semplice da fare, atterrate al villaggio vichingo o a Sponde del Saccheggio, raccogliete un'arma il più velocemente possibile e attaccate i nemici. Vi consigliamo di completare la sfida il prima possibile, dal momento che saranno in tantissimi i giocatori che atterreranno in uno di questi due luoghi per portare a termine la missione.

Visita un Memoriale ad un Cubo nel deserto o nei pressi di un lago (0/1)

I Memoriali sono delle piccole statue di pietra situate in due diversi punti della mappa. Se avete difficoltà nel trovarli, potete trovare tutti i dettagli sulla posizione dei Memoriali al Cubo Kevin sulle nostre pagine.

Elimina avversari nel deserto (0/3)

Per completare questa sfida vi basterà andare nell'area desertica della mappa (quella in basso a destra) ed eliminare tre diversi avversari, anche in partite diverse. Potreste sfruttare la modalità Rissa a Squadre nel caso doveste avere difficoltà, sperando che il cerchio si chiuda proprio in questa sezione della mappa così da semplificarvi il lavoro.

Cerca Forzieri a Sponde del Saccheggio (0/3)

Atterrate a Sponde del Saccheggio, l'area con l'enorme sfera luminosa, e andate subito in cerca di forzieri. Anche qui potreste approfittare della Rissa a Squadre e far visita alla zona quando è nella vostra metà mappa, così da agire indisturbati.

Consuma dei funghi raccolti (0/10)

Dovrete raccogliere dei funghi in giro per la mappa per recuperare scudo. Se volete andare a colpo sicuro, l'area racchiusa tra Spiagge Snob, Parco Pacifico e Montagnole Maledette è piena zeppa di funghi, quindi andate lì e mangiateli tutti.

Missioni I Mondi si Scontrano Prestigio

Utilizza Fenditure (0/4)

Stesso discorso di prima, ma questa volta dovrete utilizzare anche in partite diverse un totale di quattro Fenditure.

Cerca Forzieri nelle Zone Fenditure (0/5)

Atterrate in una Zona Fenditura come Città Pinnacoli o Corso Commercio e fiondatevi sui Forzieri. Anche in questo caso non c'è bisogno di completare la sfida in una sola partita, quindi fate con calma.

Elimina avversari nel Villaggio dei Vichinghi in cima ad una montagna o a Sponde del Saccheggio (0/3)

Si tratta di una sfida molto simile a quella standard, ma questa volta non basterà infliggere danni agli avversari. Atterrate in una delle due aree, procuratevi un'arma e fate il possibile per eliminare i nemici. Non dovreste avere troppi problemi, dal momento che entrambe le zone sono molto popolate per via della sfida.

Visita i Memoriali ad un Cubo nel deserto e nei pressi di un lago (0/2)

In questo caso dovrete sempre visitare i Memoriali al Cubo Kevin ma, a differenza della missione precedente, bisognerà andare in entrambi i luoghi e non solo in uno.

Elimina avversari a Palmeto Paradisiaco o a Lande Letali (0/4)

Esattamente come nella sfida che chiede di eliminare nemici al Villaggio Vichingo o a Sponde del Saccheggio, dovrete andare a Palmeto Paradisiaco o Lande Letali e uccidere 4 nemici (non in una sola partita). Se avete difficoltà, anche in questo caso potete sfruttare la Rissa a Squadre e sperare che il cerchio si chiuda in una di queste aree della mappa.

Cerca Forzieri a Sponde del Saccheggio o ad Approdo Avventurato (0/7)

Ancora una volta dovrete andare alla ricerca dei forzieri in un'area a scelta tra Sponde del Saccheggio e Approdo Avventurato. Il modo migliore per completarla è la Rissa a Squadre, dove potrete atterrare ad Approdo Avventurato e raccogliere i forzieri senza troppi problemi.

Consuma Funghi in un’unica partita (0/5)

A differenza della sfida standard, questa richiede di mangiare cinque funghi in un'unica partita. Si tratta di un compito semplicissimo se vi recate sempre nell'area racchiusa tra Spiagge Snob, Parco Pacifico e Montagnole Maledette. Raccogliete i funghi necessari e il gioco è fatto.

Sulle nostre pagine potete trovare anche la guida completa alle missioni Gli Avanzi di Fortnite e alla posizione della Stella Segreta della Settimana 3 della Stagione X.