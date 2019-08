Fortnite 10: siete disposti a pagare per le missioni, o preferite abbandonare le sfide?

Come prevedibile, la decisione di Epic Games di rimuovere le sfide di Fortnite gratis ha creato non poche polemiche, in particolare tra i giovanissimi e coloro che non hanno intenzione di pagare per giocare al Battle Royale di Epic, dopo aver affrontato sfide gratuite per due anni. Ma cosa è successo e come si evolverà la situazione?

La decisione è arrivata completamente a sorpresa e i giocatori hanno scoperto di questa novità il primo agosto, con l'arrivo dell'aggiornamento 10.0 che ha dato il via alla Stagione 10 di Fortnite. Giovedì si attenda l'arrivo delle sfide della settimana ma al momento di accedere al gioco, ecco la prima doccia fredda: le sfide quotidiane e settimanali di fatto non esistono più, sostituite dalle missioni, divise in vari gruppi tra cui Road Trip, Rissa Reale, Punto Zero ed Equilibrio.

Epic Games ha promesso nuove missioni nelle prossime settimane, non è chiaro però al momento se ci sarà una cadenza fissa oppure no. Il problema tuttavia è di ben altro tenore: le missioni sono accessibili solo ed unicamente ai giocatori che hanno acquistato (o acquisteranno) il Pass Battaglia Stagione X, dunque solamente gli utenti paganti potranno partecipare alle missioni, completare gli obiettivi e ricevere le relative ricompense. Fino alla Stagione 9 invece tutti i giocatori potevano accedere gratis ad un numero limitato di sfide senza bisogno di dover necessariamente acquistare il Pass.

Una decisione, come detto, che ha causato non pochi malumori tra coloro che non vogliono spendere denaro reale per il Pass della Battaglia, e dunque saranno costretti a rinunciare totalmente ad una delle attività più divertenti e stimolanti di Fortnite. La scelta di Epic ha ovviamente spaccato in due la community, tra chi si dice favorevole ad una attività limitata ai giocatori paganti e chi invece si è visto costretto suo malgrado a rinunciare alle missioni, non ritenendo corretto pagare per accedere a questi contenuti.

E voi cosa ne pensate? Aspettiamo i vostri pareri nello spazio commenti, inoltre vi invitiamo a votare tramite il sondaggio qui sotto.