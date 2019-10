Fortnite 10: evento finale e Stagione 11 in contemporanea!

Nella serata di ieri è partito su Fortnite un conto alla rovescia per l'evento finale della Stagione 10 che si terrà nella serata del 13 ottobre. Tutto regolare? Sì... se non fosse che per lo stesso giorno è previsto l'avvio della Stagione 11 del Battle Royale!

Epic Games cambia quindi la sua politica e non concede una settimana di "pausa" tra la fine della Stagione 10 e l'inizio della Season 11, entrambi gli eventi si svolgeranno in contemporanea nella serata di domenica 13 ottobre, gli orari precisi non sono ancora stati resi noti. Non ci sarà quindi alcuno stop tra la fine di una season e l'inizio dell'altra, la Stagione 11 prenderà il via domenica prossima, immediatamente dopo il termine della Stagione 10.

Non sappiamo se questo modus operandi diventerà lo standard per il futuro o se si tratta solamente di un test o ancora di una scelta dovuta a precise e specifiche esigenze del team di sviluppo o della programmazione dei contenuti, è certo in ogni caso che la giornata del 13 ottobre sarà particolarmente ricca di novità e decisamente impegnativa per i giocatori di Fortnite Battaglia Reale!