Fortnite 10: posizione della Stella Segreta della Settimana 3

Come ormai ben saprete, nelle ultime ore sono state sbloccate le Stelle Segrete di Fortnite Battaglia Reale ed è ora possibile raccogliere quelle delle prime due settimane della Stagione 10. La terza settimana è iniziata oggi e, di conseguenza, è apparsa sulla mappa anche una nuova opportunità per ottenere un livello gratuito del Pass.

La posizione della nuova stella segreta è nascosta al solito nella nuova schermata di caricamento delle missioni settimanali. Potete vedere l'indizio sul paraurti della schermata con protagoniste le versioni armate fino ai denti di Durr Burger e Tomato Head. Per trovare la stella di questa settimana vi basterà raggiungere l'area desertica della mappa, per la precisione la tavola calda situata ad ovest del circuito. Se avete sbloccato la schermata di caricamento, la Stella Segreta vi apparirà su un bancone all'interno del locale, a destra della macchina per i frullati.

Se avete difficoltà a trovare la posizione della tavola calda potete sempre dare un'occhiata alla nostra mappa in calce alla guida, dov'è indicato il luogo d'interesse.

